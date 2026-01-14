Tres visitas a Palacio de Gobierno, una de ellas al despacho presidencial, registra el empresario chino Zhihua Yang entre diciembre de 2025 y enero del presente año. El paso del hombre de negocios por la Casa de Pizarro suscita particular interés tras conocerse la furtiva reunión que sostuvo, en un exclusivo chifa, con el presidente José Jerí.

Las dos primeras visitas del extranjero se realizaron el 12 y 29 de diciembre. De acuerdo con el respectivo registro, en ambas ocasiones Yang acudió a Palacio por una “reunión de trabajo”.

En la primera de ellas, que comenzó a las 4:04 p.m., el hombre de negocios se reunió con Mirelia Liz Cano Gutiérrez, subsecretaria de Comunicación estratégica e imagen institucional, durante 53 minutos.

La segunda cita fue más exclusiva, pues el empresario se entrevistó personalmente con el presidente de la República entre las 9:20 a.m. y las 12:31 p.m. Esta se efectuó dos días después de que Jerí fuese captado en el citado chifa en San Borja, al que llegó encapuchado y en el auto presidencial (“cofre”), según el dominical Punto Final.

Finalmente, la tercera “reunión de trabajo” de Yang se registró el 5 de enero. Esta vez, fue recibido por la secretaria de Comunicación estratégica y prensa, Johanna Mercedes Ocampos Santos, entre las 10:08 a.m. y las 11:25 a.m.

Repercusión

La Comisión de Fiscalización del Congreso inició diligencias preliminares para “esclarecer plenamente los hechos, y determinar eventuales responsabilidades políticas”. De advertirse “indicios de irregularidad o afectación al interés público”, se solicitaría facultades investigadoras.

El titular de Fiscalización, Elvis Vergara, pidió al mandatario información sobre su cita en San Borja y que explique “las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente”.