En ceremonia privada, el expresidente José Jerí recibió la medalla de honor en el grado de Gran Cruz del titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

El reconocimiento fue entregado a puertas cerradas en el Congreso de la República, sin convocatoria a medios de comunicación ni transmisión oficial del acto.

La condecoración corresponde a una de las máximas distinciones que otorga el Parlamento a quienes considera que brindaron servicios relevantes al país.

La entrega ocurrió una semana después de que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso evaluara si Jerí cumplía con los requisitos para recibir el reconocimiento.

La decisión generó cuestionamientos debido a que fue censurado como presidente encargado y separado del cargo tras cuatro meses de gestión.

La bancada de Somos Perú, agrupación a la que Jerí perteneció antes de renunciar en junio, expresó su rechazo a la distinción.

El grupo parlamentario señaló que la condecoración debía reservarse para ciudadanos con una trayectoria pública acorde con criterios éticos, morales y de idoneidad.

Los cuestionamientos contra Jerí estuvieron relacionados con sus reuniones con empresarios chinos durante su paso por el Ejecutivo, algunas de ellas fuera de su agenda oficial.

Además, enfrentó críticas por las visitas registradas en Palacio de Gobierno y las contrataciones posteriores de personas vinculadas a su entorno.

El Congreso retiró a Jerí de la Presidencia de la República el 17 de febrero de 2026 luego de aprobar una moción de censura en su contra.