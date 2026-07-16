La histórica villa de San Miguel de Tangarará, la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú, ubicada en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, conmemoró su 494° aniversario con un emotivo desfile y mesas de trabajo junto a diversas autoridades.

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Los actos conmemorativos iniciaron con el tradicional paseo de la bandera nacional, un acto que estuvo liderado por el alcalde distrital de Marcavelica, Enoc Ojeda Ruíz, quien resaltó su historia, identidad y tradición; además, el esfuerzo de los lugareños, señaló que seguirán trabajando por esta ciudad. Él estuvo acompañado por diversas autoridades provinciales.

Posteriormente, decenas de delegaciones de diferentes instituciones educativas de la zona, desfilaron en la plaza de Armas de esta ciudad, rindiendo homenaje a la historia y herencia cultural de su comunidad ante el aplauso de los vecinos y visitantes.

Asimismo, en el marco de estas festividades, la Municipalidad Distrital de Marcavelica participó activamente en la quinta reunión de trabajo de la Mesa Técnica, un espacio clave de articulación interinstitucional diseñado para coordinar y potenciar las actividades conmemorativas de este trascendental acontecimiento.

La sesión que tuvo como sede las instalaciones del colegio San Miguel de Tangarará, reunió a representantes de la Municipalidad Provincial de Sullana, centro poblado de Tangarará, Patronato de Cultura de Sullana, Subgerencia de Educación Municipal y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) Piura.