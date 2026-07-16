La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) inició un proceso sancionador en contra de la gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Catherine Rodríguez Torreblanca, por presuntamente incumplir las metas del Plan Operativo Institucional (POI) durante su primera gestión en el 2024.

Según el informe derivado de esta área, el expediente se origina tras un pedido hecho por la Comisión de Trabajo y Promoción del Empleo del Consejo Regional en agosto del 2024, en el que se pedía información sobre programas de capacitación, asistencia técnica, entre otros.

FERIAS Y CAPACITACIONES

En cuanto a fiscalización en materia de bolsa de trabajo, la comisión detalló que entre el 2022 y 2024 se realizaron 4 ferias por año, y solo en el 2024 se hizo una de manera descentralizada en Majes. Asimismo, respecto a capacitaciones, las jornadas se realizaron descentralizadamente en 4 de las 8 provincias, determinando que esto no se cumplió de acuerdo al POI.

Basado en este informe, la Secretaría Técnica PAD recomendó una suspensión sin goce de remuneración por 365 días por una presunta negligencia en el desempleo de sus funciones.

En comunicación con Correo, Rodríguez Torreblanca señaló que presentará sus descargos conforme a los plazos dados, negando que se haya incumplido con las metas en estos años, además de indicar que incluso la Contraloría solicitó el inicio de acciones para determinar presuntas responsabilidades.

“Muy por el contrario, el personal ha mostrado que ha cumplido más allá de las metas establecidas (…) de mi parte no hay ningún incumplimiento; por el contrario, hemos cumplido con las metas, ese año llegamos al 99 % de ejecución del presupuesto en empleo”, indicó.

Adicional a ello, la funcionaria indicó que las partidas de las ferias son donaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al que se le presentan informes respectivos.