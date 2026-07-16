Tras permanecer casi dos meses internada en el Hospital Regional Cayetano Heredia, la contadora Rita Janet Lapouble Mena falleció a consecuencia de las graves heridas sufridas al ser atropellada por un motociclista que la dejó abandonada en Piura.

Rita presentaba un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, la cual la mantuvo inconsciente y en estado crítico desde el momento del violento accidente provocado por un motociclista irresponsable, quien no solo causó el atropello, sino que se dio a la fuga sin prestarle auxilio.

Ante este trágico accidente, sus familiares y amigos realizaron una protesta el pasado 2 de julio frente al Ministerio Público de Piura con la finalidad de exigir que se dé celeridad a las investigaciones y soliciten prisión preventiva contra el conductor y garanticen que su muerte no quede en la impunidad.

Asimismo, denunciaron públicamente la indolencia del investigado, debido a que no ha asumido los gastos médicos de la hospitalización ni mostró intención alguna de hacerse responsable por el accidente. Durante este tiempo, la familia tuvo que asumir los gastos durante los casi dos meses que Rita luchó por su vida en el hospital.

En tanto, el Colegio de Contadores Públicos de Piura expresó sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y colegas de la CPC Rita Lapouble, miembro de la Orden Contable y destacó su trayectoria y compromiso con el desarrollo de la profesión en la región.

“Que el amor de Dios fortalezca a su familia y les conceda serenidad y resignación”, dio a conocer el Consejo Directivo del CCPP.

Los restos de Rita Lapouble son velados en el salón San Alfonso de la iglesia San Sebastián de Piura. En tanto, el sepelio se realizará hoy, a las 2:00 de la tarde, hacia el cementerio Parque del Recuerdo, donde recibirá cristiana sepultura.