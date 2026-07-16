Un paciente trabajo de inteligencia permitió a agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) Piura, con apoyo de la División de Inteligencia y de la comisaría de La Brea–Negritos, capturar a Fabricio Sebastián Fiestas Susanival, alias “Fabri” o “F”, sindicado como presunto autor material del asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle. En el operativo también fue detenido Jonier Álvarez Tocto.

Según información policial, el operativo se puso en marcha luego de que, alrededor de las 10:30 de la mañana del martes 15 de julio, se conociera que Fiestas Susanival, quien permanecía no habido desde el crimen ocurrido el 21 de mayo de 2026, se encontraba en la provincia de Talara, donde presuntamente continuaba involucrado en diversos hechos delictivos.

Los efectivos lograron ubicar a ambos sujetos cuando caminaban por la avenida Grau, en el distrito de Negritos. Al advertir la presencia policial, intentaron escapar, lo que originó una persecución por varias calles de la localidad.

Durante la intervención, debido a la peligrosidad de los investigados, los agentes realizaron disparos disuasivos al aire para impedir su fuga. Uno de los detenidos fue alcanzado y reducido en un callejón cercano, mientras que ambos fueron finalmente puestos bajo custodia policial.