En medio de los crecientes cuestionamientos por la persistente ola de violencia y los recientes atentados contra transportistas, los principales gremios del sector anunciaron un nuevo paro general para presionar al Gobierno y exigir medidas más firmes frente a la extorsión y el sicariato. Ante este escenario, el presidente José Jerí se pronunció públicamente y aseguró que su administración viene ejecutando el plan de seguridad comprometido para garantizar el resguardo del sector transporte.

“Nosotros tenemos un plan que les habíamos ofrecido a los transportistas en su momento que estamos cumpliendo”, expresó Jerí frente a la prensa.

El mandatario recordó que, pese a los recientes asesinatos, el esquema diseñado para enfrentar la criminalidad en el transporte público se mantiene en curso conforme a lo programado. En su pronunciamiento, Jerí insistió en que el Gobierno no ha dado marcha atrás en las acciones acordadas con los gremios y que los resultados se irán viendo progresivamente.​

Asimismo, el jefe de Estado destacó que el Ministerio del Interior continuará en diálogo permanente con los dirigentes de los principales sindicatos de transporte para afinar detalles del plan y realizar los ajustes que sean necesarios. Entre estos posibles cambios se incluye el refuerzo de la seguridad en favor de los choferes y cobradores que cada día salen a trabajar bajo el temor de convertirse en nuevas víctimas de la violencia.​

“Seguramente el Ministerio del Interior va conversar como siempre con ellos para poder atender cualquier tipo de situación que se pueda presentar”, sostuvo el jefe de estado.

Finalmente, Jerí precisó que será el Mininter el encargado de sostener nuevas reuniones con los representantes de los gremios para atender cualquier situación adicional que pueda presentarse en el marco de esta crisis de inseguridad.