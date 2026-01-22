El presidente José Jerí se reunió este martes en Palacio de Gobierno con representantes de la Comunidad Motera del Perú para abordar la polémica por la prohibición de que circulen dos personas en motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia.

Dicha reunión se llevó a cabo sin que se ofrecieran declaraciones públicas sobre acuerdos alcanzados; no obstante, esta noche la Presidencia de la República publicó un comunicado en su cuenta de X, en el que precisó que la medida “no busca afectar el libre tránsito de los conductores, sino fortalecer la seguridad ciudadana frente a la delincuencia”.

Jerí señaló que se trabajará para encontrar un “punto de equilibrio” que haga la medida favorable para todos, y reconoció la preocupación de los motociclistas que dependen de este transporte para su actividad laboral y familiar.

Desde el 20 de enero de 2026, según el Decreto Supremo N.º 002-2026-MTC, rige la prohibición, con multas de S/660 por la primera infracción y hasta S/1,320 en caso de reincidencia, además de la reducción de puntos en la licencia de conducir.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que la norma responde a disposiciones emitidas por la PCM durante estados de emergencia y tiene como objetivo frenar delitos como el sicariato y el robo al paso, modalidades que suelen ocurrir cuando hay dos ocupantes en una moto.