El presidente José Jerí afirmó este lunes por la noche que la prioridad del Gobierno es restaurar la tranquilidad de los ciudadanos amenazados por bandas criminales, dejando de lado los derechos de los delincuentes. Durante un operativo en Surco, supervisó la captura de un cabecilla de extorsionadores que atacaba empresas de transporte en Lima Sur.​

El mandatario resaltó la detención del sujeto, quien había sido liberado previamente por exceso de carcelería y extorsionaba a cerca de 12 compañías, incluyendo Santa Catalina y la 41. La PNP halló evidencias de sus operaciones; Jerí subrayó que los criminales son “enemigos del Estado”.​

#Surco | El presidente José Jerí, junto con el ministro Vicente Tiburcio y el comandante general de la PNP, supervisan los resultados de un operativo contra la extorsión al transporte. Además de detener a una persona, se incautaron explosivos, un arma de fuego y celulares. pic.twitter.com/envN0jpZwp — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 13, 2026

“Nuestra preocupación como Gobierno, nuestra máxima preocupación es devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, los derechos de los criminales, que son enemigos del Estado, particularmente no me interesan. A mi me interesan los derechos de los ciudadanos que están siendo amenazados día tras día con amenazas, con extorsión y amenazados de su vida”, resaltó el titular del Ejecutivo.

Mensaje a transportistas por paro

Ante el paro convocado para el 14 de enero, Jerí prometió un seguimiento cercano junto al jefe policial Óscar Arriola. Reconoció la medida de fuerza como un “jalón de orejas” por cambios en la PNP, pero reiteró el compromiso de proteger a los gremios de transportes pese a la ola de atentados.​

“Estamos cumpliendo como lo hemos anunciado el día de hoy, vamos a tener un seguimiento y un acompañamiento mucho más de cerca. Yo me estoy comprometiendo adicionalmente a estar cerca de ellos”, afirmó el mandatario.

El Gobierno enfrenta extorsiones y amenazas de muerte contra ciudadanos, mientras José Jerí insiste en que la PNP debe respetar los protocolos policiales. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de la creciente ola de violencia contra transportistas y el paro convocado para mañana