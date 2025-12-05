El presidente José Jerí anunció este viernes que su Gobierno accederá a información recopilada en los penales durante la última decada con la finalidad de combatir el crimen organizado.

El mandatario participó en la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en donde formalizaron la mencionada disposición.

“Toda esa información ha estado siempre ahí, cerca de una decisión política de las autoridades que en su momento no decidieron actuar”, sostuvo el jefe de estado.

Fiscalía podra acceder a llamadas desde penales

El líder del Ejecutivo mencionó que desde las cárceles se coordinan extorsiones, sicariatos y otros delitos, sin embargo la información clave nunca fue utilizada para investigaciones criminales. Por ello, precisó que con la firma del nuevo convenio la Fiscalía podrá acceder a dichas comunicaciones para identificar a los miembros de estas redes delictivas que operan desde prisión.

“A partir de ahora, con esa información que va a estar a disposición de forma regulada los delincuentes que planifican con claves con codigos van a pensarlos 3 veces”, recalcó Jerí.

Antes de retirarse de la actividad, el mandatario destacó la cooperación entre las instituciones del Estado y adelantó que en los proximos días se anunciarán nuevas medidas para combatir el crimen organizado.