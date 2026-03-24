El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna, abordó el tema de la industrialización del país durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Su respuesta fue dirigida a una ciudadana de Villa El Salvador que cuestionó cómo el Perú podría dejar de ser solo exportador de materia prima y cómo se integrarían las regiones a ese proceso.

Pregunta ciudadana

La pregunta llegó de parte de Julie, vecina del distrito limeño de Villa El Salvador, quien recordó que el país históricamente ha basado su economía en la exportación de recursos naturales sin agregarles valor dentro del territorio. En ese contexto, consultó si el gobierno de José Luna contempla un proceso de industrialización real y qué medidas se aplicarían para que las regiones participen activamente en la transformación de esos recursos en productos con mayor valor agregado.

La respuesta de José Luna

El líder de Podemos Perú, indicó que es necesario “tirar la fibra hasta los distritos”, llevar la corriente trifásica a la costa, sierra y selva, y construir “10,000 microrepresas” para asegurar el agua necesaria para ampliar las zonas de producción y abastecer a proyectos industriales.

“Existe todo un plan para desarrollar la industrialización en el Perú”, sostuvo Luna, explicando que sin esa base de conexiones eléctricas y de abastecimiento de agua no es posible estimular la industria en el interior del país. En materia de vías, destacó el papel de la carretera central: “La carretera central con cuatro pistas tiene que ir por todo el centro para industrializar esa zona”, señaló.

Luna también apuntó a las grandes obras paralizadas como un obstáculo central. “La corrupción nos ha minado totalmente y con adendas y ampliaciones truchas están robando en el Perú. Han paralizado en los últimos 20 años las más grandes obras que debemos abrir”, afirmó.

En su visión, reactivar esas obras es clave para generar energía, estabilidad hídrica y condiciones para la inversión industrial. El eje más puntual de su propuesta fue la creación de zonas económicas especiales, donde se concentren micro, pequeños, medianos y grandes empresarios.

“Esas zonas económicas especiales son las que van a generar el crecimiento de más del 7% por demanda interna”, explicó Luna.

Con ese enfoque, el candidato planteó la integración de regiones al modelo productivo, dejando de lado solo la exportación de materia prima.