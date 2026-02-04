El candidato presidencial de Podemos, José Luna Gálvez, lanzó duros calificativos contra su contrincante Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, luego de que este último señalara mediante un comunicado que “los gánsters de la política difaman”.

“Ya me cansé de que me esté insultando y de sus propuestas ¿A qué nivel estamos bajando? Este caso necesita un examen psiquiátrico. Pienso que le está fallando más la cabeza por demasiado licor”, afirmó en conferencia.

Luna Gálvez añadió que cree que algunos candidatos no le responden a López Aliaga porque le temen.

“Él ha dicho que soy un delincuente, así como insulta a la gente, pareciera que no está cuerdo. Yo sí lo voy a parar y en seco. Voy de frente a pecharlo”, sostuvo.