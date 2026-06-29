El abogado personal del presidente José María Balcázar, Odar Jimmy Cornejo Custodio, recibió una orden de servicio por S/30 mil para asesorar a la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial durante 90 días. Al mismo tiempo, continuó ejerciendo la defensa privada del mandatario en el juicio oral que afronta por la presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque.

Según reveló Cuarto Poder, el contrato estuvo vigente del 26 de marzo al 26 de junio, apenas un mes después de que Balcázar asumiera la Presidencia. Durante ese periodo, Cornejo participó el 16 de junio en la primera audiencia del proceso penal que enfrenta el jefe de Estado.

Fuente: Cuarto Poder.

Abogado defendía al presidente mientras tenía contrato con el Estado

Durante el tiempo que estuvo contratado por el Despacho Presidencial, Cornejo continuó ejerciendo la defensa legal particular del mandatario. Esa situación quedó evidenciada el 16 de junio, cuando participó de manera virtual en el inicio del juicio oral que afronta José María Balcázar por la presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, institución donde fue decano.

Abogados especializados en contrataciones públicas advirtieron que el caso configura un posible conflicto de intereses. Además, cuestionaron que el objeto del contrato sea impreciso y no permita conocer con claridad cuál fue el servicio que debía prestar el abogado en Palacio de Gobierno.

José Antonio Trelles sostuvo que la descripción del servicio contratado no resulta suficiente para justificar la contratación. Asimismo advirtió que existe la posibilidad de que el contrato haya servido para financiar asesoría directa al presidente con recursos públicos.

“Podría haber sido la asistencia o la asesoría legal directa al presidente y el pago de ese servicio a través de una orden de servicio”, comentó.

Por su parte, la abogada Cecilia Ruiz consideró que la situación presenta incompatibilidades. Al respecto manifestó que “estamos ante una situación irregular. Hay un conflicto de interés real en este caso”.

¿Qué respondió el abogado tras la denuncia?

Odar Cornejo negó que exista incompatibilidad entre ambas funciones. Según indicó, ninguna cláusula de su contrato le impedía ejercer la defensa legal de clientes particulares, incluido el presidente

Además, evitó pronunciarse sobre los procesos judiciales de Balcázar y señaló que “no tenía la autorización del Presidente de la República para declarar sobre los procesos judiciales en los que asesora”.

Fuente: Cuarto Poder.

Sobrino del abogado fue nombrado subprefecto

Durante la vigencia del contrato de Cornejo, su sobrino Diego Cornejo Cachay, de 24 años y con un año de titulado como abogado, fue designado subprefecto de Chiclayo. El nombramiento fue oficializado el 12 de mayo con la firma del presidente José María Balcázar.

Especialistas también cuestionaron esa designación por la escasa experiencia del funcionario. José Antonio Trelles sostuvo que con este tipo de nombramientos “se evita el concurso de las capacidades con otros profesionales que puedan acceder a estas funciones públicas de una manera competitiva”.

La relación entre ambos se inició cuando José María Balcázar era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque y Odar Cornejo ocupaba la gerencia general de esa institución. Más adelante, cuando Balcázar llegó al Congreso en 2021, lo contrató como asesor parlamentario, cargo que ocupó hasta 2025 mediante sucesivas renovaciones.

El Despacho Presidencial fue consultado sobre el contrato otorgado al abogado del mandatario. Sin embargo, no emitió una respuesta oficial.