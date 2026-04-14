El exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Luis Samamé Blas, se pronunció este martes por primera vez tras su detención por las irregularidades registradas durante las elecciones generales del 12 de abril. Sus declaraciones se dieron mientras era trasladado bajo custodia policial hacia una sede de investigación en Lima.

Durante su desplazamiento, el exfuncionario se dirigió brevemente a la prensa y solicitó consideración hacia sus familares.

“Respeten a mi familia, por favor. Mi hija me está viendo. A ustedes les digo respeten a mi familia, yo tengo que pagar aquí como corresponde”, expresó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Ante la consulta de Exitosa, José Samamé Blas, exfuncionario de la ONPE, señaló que asumirá su responsabilidad por los incidentes ocurridos durante la jornada electoral. En ese sentido, pidió que se respete a su familia.



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Samamé Blas fue conducido inicialmente a instalaciones policiales donde permaneció bajo custodia, luego de su captura. Actualmente permanece en la Dirección de Investigación Criminal en donde se le tomarán las huellas dactilares y se procederá con otras pericias como parte del protocolo de investigación.

Permanencia en Depincri y espera de defensa

Durante las primeras horas de la mañana, el exfuncionario permaneció en el Departamento de Investigación Criminal del Cercado de Lima. En el lugar no se registró la presencia de familiares ni de un abogado que asumiera formalmente su defensa.

Sin embargo, durante la tarde del día anterior acudió a la sede policial el abogado Juan Carlos Portugal. El letrado señaló ante los medios que existirían “ciertas diligencias irregulares” en el proceso, aunque no confirmó si asumirá el patrocinio legal del detenido.

Se tenía previsto que, con la apertura del horario de visitas en la mañana, algún familiar o representante legal se acerque a la dependencia. En caso contrario, se contemplaba la asignación de un defensor público para continuar con las diligencias correspondientes.

¿Por qué fue detenido?

Samamé Blas cumple un periodo de detención preliminar de 48 horas dispuesto por las autoridades. Durante este tiempo, el Ministerio Público desarrolla las primeras investigaciones en torno a su presunta responsabilidad en los retrasos generados durante la jornada electoral.

Su captura se produjo en la sede central de la ONPE, poco después de haber presentado su renuncia al cargo ante el jefe de la entidad. En ese documento, asumió la responsabilidad operativa por los problemas registrados en la jornada electoral.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por presuntos delitos vinculados al ejercicio de la función pública. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Anticorrupción, el caso está relacionado con omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Las indagaciones apuntan a fallas en la contratación del servicio de distribución del material electoral, lo que habría generado un colapso logístico. Esta situación habría afectado el derecho al voto de más de 52 mil ciudadanos en distintas regiones del país.

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