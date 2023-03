El presidente del Congreso, José Williams, precisó varios puntos sobre el nuevo tópico que reemplazará al actual espacio que está ubicado en el sótano del Parlamento. Esto tras revelarse que la actual Mesa Directiva aprobó, el pasado 9 de enero, la construcción de un nuevo centro médico.

“Es un tópico, no es un policlínico. Esta instalación ya tiene proyectada construirse en otro lugar desde hace diez años. Quiero precisar que el tópico, que actualmente funciona, tiene tres consultorios, funciona en un sótano y tiene tres ambientes”, declaró Williams en una conferencia de prensa.

Williams justificó que el tópico actual está expuesto a eventuales sismos o terremotos, por lo que se optó que la nueva infraestructura se sitúe en la plaza José Faustino Sánchez Carrión (parte trasera del Congreso).

Salir del Congreso es difícil, según José Williams

José Williams justificó que este nuevo tópico no es exclusivo para congresistas, por el contrario, servirá para trabajadores y cerca de 400 ciudadanos que ingresan a diario. También alegó que salir del Congreso - ante una emergencia - es difícil.

“En un desastre natural podría caer y no servir a los trabajadores (...) Como ustedes conocen, salir del Congreso, del centro de la ciudad, es difícil. Por lo tanto, es necesario tener un centro para atenderlos y evitamos que trabajadores y congresistas puedan estar yendo a hacer sus atenciones, cuando pueden hacerlas aquí”, agregó.

Costará menos de S/ 2 millones

Asimismo, José Williams negó que el nuevo tópico tenga una extensión de 170 metros y que, según los términos de referencia, la construcción tendrá un costo de al menos S/ 650 mil y no de S/ 2 millones.

“Lo estamos trayendo de otro edificio y colocándolo en ese lugar. La ley 29783 obliga a tener una instalación de más de 100 metros. La que teníamos abajo tiene 70 metros y fue recorrida por quienes hicieron el artículo”, comentó.

“Sí debemos ser censurados cuando hay asuntos que tengan que ver con falta de honradez, delitos y todos ellos. No hacer este centro no es conveniente y no está costando 2 millones, sino 650 mil soles y ni siquiera tenemos el expediente técnico”, añadió.

Congreso: Declaraciones de Williams