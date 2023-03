El presidente del Congreso, José Williams, se refirió a la solicitud que hizo el encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien se negó por cuarta vez a declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

“Al expresidente (Pedro) Castillo; no me voy a referir a la comisión a la que lo están citando, sino a la Subcomisión de Acusación Constitucionales, a la Comisión Permanente y al Pleno; se le citó en las tres instancias, y cuando se trató de la Comisión Permanente en dos oportunidades, él no se presentó”, expresó.

También dijo que la solicitud de Castillo - a fin de acudir presencialmente ante el Pleno, “escapa de las competencias” del Congreso de la República.

“Lo que pidió la última vez en el Pleno es venir presencialmente y eso lo hizo el mismo día. Eso ya escapa de las competencias que pueda tener el Legislativo, no es usual que un detenido, que esté en cárcel ahora y que ha sido un presidente, pueda venir”, añadió Williams.