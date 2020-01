ACTUALIZACIÓN

Durante la audiencia de prueba anticipada celebrada ayer en la Sala Penal Nacional, el empresario peruano-israelí, Josef Maiman, cercano por largo tiempo al expresidente Alejandro Toledo, confirmó que sus cuentas fueron receptoras de dinero destinadas a su examigo.

Dijo que el total del monto destinado fue de $35 millones, los cuales fueron celebrados a través de contratos ficticios de cara a la adjudicación de la obra Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Con esta diligencia, el fiscal José Domingo Pérez, que investiga al expresidente Toledo, busca asegurar las pruebas y testimonios que detalló Maiman ante un eventual juicio oral.

“Odebrecht pagó $31 millones y Camargo Correa $4 millones, una suma total de $35 millones que era para Toledo. Camargo Correa deposita porque ellos reciben el número de cuenta de Odebrecht. Toledo me dijo que otros grupos brasileños iban a contribuir”, contó el colaborador eficaz a través de una videoconferencia.

Maiman, junto a un representante del consulado peruano en Tel Aviv, Israel, y asistido por su abogado Julio Mazuelos, ofreció detalles de la amistad que le unía al exmandatario, la que con el tiempo se resquebrajó cuando tomó la decisión de convertirse en colaborador eficaz y contar el curso del dinero producto de los sobornos que gestionó el exmandatario.

Contó al fiscal Pérez que la cantidad de $35 millones era el compromiso que asumió Odebrecht ante el presidente Toledo y las indicaciones que se le dio para que se le transfieran los montos de dinero a favor de Toledo.

Señaló que a través de Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno del régimen de Toledo, le hizo llegar una lista de tres empresas para que se reciban las cantidades de dinero.

“Me llega vía Avraham “Avi” Dan On una lista de tres empresas: Milan, Ecostate y otro; de mi propiedad Merhav, Warbury y Trailbridge, para recibir los fondos de Odebrecht a través de sus cuentas bancarias. Recibí estos destinos para que se depositen los montos a Toledo”, dijo.

Agregó que había mucho interés en que se destinara el dinero a la empresa Ecostate y que Toledo le dijo que proceda a hacer las transferencias.

“Dan On me da los detalles de la empresa Ecostate en uno de sus viajes a Israel. Me confirma Toledo y dice procede y comienzo a hacer las transferencias (de dinero)”, afirmó.

LOS CONTRATOS

En una transmisión seguida atentamente por el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, Maiman indicó que durante la reunión de la Cumbre de presidentes en Río de Janeiro, Brasil, conoció a Jorge Barata, representante de Odebrecht, el 4 de noviembre del 2004.

Maiman le pidió a Toledo mantener una reunión con representantes de Oderecht para hablar acerca de sus negocios en Latinoamérica. Asimismo, Maiman contó que viajó de Caracas (Venezuela) hasta a Río de Janeiro con uno de sus funcionarios, hospedándose en el hotel Marriot.

“El expresidente Toledo gestionó la reunión con Barata. En la agenda tenía citas con Marcelo Odebrecht a las 10 a.m., pero no recuerdo si fue cambiado por las 3 de la tarde o fue a las 10 de la mañana. Luego tenía un almuerzo con Toledo y Avraham Dan On”, dijo.

RECEPTOR

A medida que avanzaba con su testimonio, iba quedando claro cuál era el papel de Maiman en la trama de recepción de los dineros de Odebrecht para Toledo.

“Con Alejandro Toledo había una relación de amistad, con quien compartía intereses... Acepté ser receptor de contribuciones (montos de dinero) después de las reuniones con Marcelo Odebrecht. Jorge Barata me dice si estaba a favor de Toledo y me pregunta si él me había mencionado algo”, señaló.

Subimos a la suit de Marcelo Odebrecht -agregó-, allí se fija que la coordinación sería vía Barata. Nos encontramos en varias ocasiones en el hotel Marriot. Barata me manifestó que si es que el presidente Toledo me habló algo de contribuciones, le digo que sí”.

Contó que luego de este encuentro, se produjo otra reunión en su casa de Barranco.

“Jorge Barata me preguntó si estaba dispuesto a ser el receptor de fondos a favor de Toledo, en Río de Janeiro (Brasil). Luego me reúno con él en mi casa de Barranco, me dijo que necesitaba documentos para los fondos y aparece una cifra cercana a los $35 millones”, cuenta Maiman.

Consultado por el fiscal Pérez sobre lo que le dijo Toledo cuando recibió el dinero de Camargo Correa, respondió lo siguiente: “Yo no recuerdo haberle dicho a Alejandro Toledo que había recibido pagos de Camargo. Yo me limitaba a recibir los fondos y transferirlos. Cualquier información que pudo haber recibido de los fondos fue vía las compañías esas que manejaba Avi Dan On. Él las establece y él las maneja”, detalló Maiman en la audiencia.

Además, dijo que los montos para Toledo quedaron establecidos al recibir un borrador del contrato y que estos fueron los que Barata le mencionó en su domicilio. “Recibo las instrucción de hacer las transferencias (a las cuentas de las tres empresas)”, señaló.

FACTOR ECOTEVA

Maiman dijo que conoció de la constitución de la empresa Ecoteva a raíz de las compras de inmuebles en el Perú y que trató de ayudarlo.

“Yo me preocupo a raíz del escándalo de Ecoteva en los periódicos, porque esto iba a afectar directamente a Ecostate y llegaría a mí. Yo, erradamente, traté de ayudarlo afirmando que las propiedades eran mías y que el dinero también era mío. Envié a Costa Rica a Saylan para que le exija a Dan On que haga la transferencia del dinero y que renuncié a la empresa. Ayudar (a Toledo) fue un pecado, un error”, reveló.

Desligó de todo el proceso a Leo Malamud, Saylan y a su hermana. “Mandé a Saylan para saber qué estaba pasando y para que tome el control”. “Toledo toma luego el control cuando sale a la prensa las compras, porque surgió la versión de que la suegra era una viuda rica y yo traté de ayudarlo”, indicó.

Pendiente

Proceso de extradición bajo análisis

En junio del año pasado, el jefe del Equipo Especial “Lava Jato”, Rafael Vela, solicitó la extradición del expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. En el documento se solicita 16 años y 8 meses de prisión para el exjefe de Estado y la exprimera dama, Eliane Karp.

También están implicados su suegra, Eva Fernenbug, su exjefe de seguridad, Avi Dan On, Shai Dan On y Josef Maiman.

Empresa

Empresa

Josef Maiman, colaborar eficaz afirma que él es el único accionista en su empresa Merhav y entre los años 2009 al 2013 fue el único quien tomaba las decisiones.

"Acepté ser receptor de contribuciones (montos de dinero) después de las reuniones con Marcelo Odebrecht. Jorge Barata me dice si estaba a favor de Toledo y me pregunta si él me había mencionado. Subimos a la suit de Marcelo Odebrecht, allí se fija que la coordinación sería vía con Barata. Nos encontramos en varias ocasiones en el hotel Marriot. Barata me manifestó que si es que el presidente Toledo me habló algo de contribuciones, le digo que sí”, dice en su declaración Maiman.

"Jorge Barata me preguntó si estaba dispuesto a ser el receptor de fondos a favor de Toledo, en Río de Janeiro (Brasil). Luego me reúno con Jorge Barata en mi casa de Barranco, me dijo que necesitaba documentos para los fondos y aparece una cifra cercana a los US$35 millones”, cuenta Josef Maiman.

¿Cuál es la relación de Josef Maiman y Alejandro Toledo?

Josef Maiman afirma que conoció a Alejandro Toledo en 1968, desde su trabajo en el BCR. Tenían una amistad, con quien compartía intereses. La relación con la familia fue muy amistosa, casi familiar. Definió su amistad con el expresidente Toledo como cercana y viajaba al Perú para encontrarse con él. Asimismo, se reunió con Toledo Manrique en París. Cuando Toledo fue Presidente de la República, lo invitó a China a la APEC.

Respecto a la esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp la conoció en Israel en 1973. Retomó el contacto con Karp en la década de 1990 antes que Toledo retomara su candidatura.

Asimismo, Josef Maiman asegura que conoció a Anatolio Toledo, a Eva Fernenbug y al hermano de Karp.

¿Cuál es la relación de Josef Maiman y Jorge Barata?

Maiman dice que conoció a Jorge Barata en Río de Janeiro y sabía que él era representante de Odebrecht en el Perú. Esto fue el 4 de noviembre del 2004. La fiscalía le puso enfrente a Maiman una fotocopia de su agenda personal del itinerario de ese día en Río de Janeiro.

Asimismo, Maiman contó que viajó de Caracas (Venezuela) a Río de Janeiro (Brasil) con Weinstein y se hospedó en el hotel Marriot. Toledo estuvo hospedado en el hotel Copacabana. En la agenda tenía citas con Marcelo Odebrecht a las 10 a.m. Y luego a las 3 p.m. Luego se reunió en el almuerzo con Toledo y Dan On Gideon.

Weinstein gestionó una reunión Toledo. “Cuando converso con Alejandro Toledo le digo si me puede hacer una cita con Marcelo Odebrecht. Conocí primero a Barata”

Los contratos

El primer contrato es visado y el segundo contrato es por la obra Interoceánica Sur tramos 2 y 3 y hace mención de $34 o 35 millones.

“Memorándum de entendimiento del 2005 sobre un consultor que recibiría un 2%, otro es un adenda del 2005 se habla de tramos específicos de 34 millones 300 mil. Son documentos que Jorge Barata mencionó para hacer el pago, son contratos ficticios”, afirma Maiman.

“La cantidad de US$34 millones 300 mil era el compromiso que asumió Odebrecht ante el presidente Toledo. Me llega vía Avi Dan On una lista de 3 empresas: Milan, Ecostate y otro; de mi propiedad Merhav, Warbury y Trailbridge para recibir los fondos de Odebrecht a través de sus cuentas bancarias. Recibí estos destinos para que se depositen los montos a Toledo. Odebrecht pagó US$31 millones y Camargo y Correa US$4 millones una suma total de US$35 millones era para Toledo. CyC deposita porque ellos reciben el número de cuenta de Odebrecht. Lo que Toledo me dijo es que otros grupos brasileños van a contribuir”, cuenta el colaborador eficaz

Nota previa

El juez Richard Concepción Carhuancho escuchó este miércoles desde las 9 a.m., el testimonio del empresario peruano-israelí Josef Maiman, acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht para adjudicarse la obra Interoceánica Sur en sus tramos 2 y 3.

El fiscal José Domingo Pérez solicitó que Maiman declare sobre Alejandro Toledo en el marco de una audiencia especial denominada “prueba anticipada”, instrumento legal que servirá para recoger mayores elementos de cara a un eventual juicio al expresidente.

Para el fiscal Pérez, la declaración del colaborador eficaz es un arma legal para contrarrestar la estrategia de la defensa legal de Toledo.

La Fiscalía pidió al juzgado que se realice la diligencia al tiempo de informar sobre el delicado estado de salud de Maiman, quien ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas por presentar problemas de corazón, hígado y cerebro. Es por esta razón que su intervención se realizará a través de una videoconferencia.

SUSPENDIDO

A través de un comunicado, las autoridades de Israel informaron al Equipo Especial “Lava Jato” que la diligencia para el recojo de la declaración de Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Palacio del régimen de Toledo, quedó suspendida.

Israel informó a la Fiscalía que, en adelante, las diligencias se realizarán bajo el marco de su reglamento.

La Fiscalía planteó el 3 y 5 de febrero como las fechas tentativas para la declaración de Dan On, sin embargo, ello quedó sujeto a confirmación.

DEFENSA

Gerardo Widauski, abogado de Dan On, señaló que Maiman miente cuando dice que el dinero de Costa Rica de las empresas Milán, Ecostate y Ecoteva pertenecían al exmandatario Toledo. “Los propios ejecutivos de Maiman, (Leo) Malamud y (Saby) Saylan han sostenido a la Fiscalía que el dinero era de Maiman”, sostuvo el letrado.