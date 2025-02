Respecto a la demanda que presentó ante el Tribunal Constitucional contra el decreto legislativo 1373, que faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, negó que ello busque beneficiar a su hermana Sara Gutiérrez.

Y es que este jueves 20 de febrero el Tribunal Constitucional analizará la demanda que presentó precisamente Josué Gutiérrez contra el decreto legislativo 1373. El defensor del Pueblo aseguró en RPP que desconocía sobre el proceso de extinción de dominio que enfrentaba su familiar cuando presentó la querella.

“No sabía, en honor a la verdad, y puedo, en estos momentos, dar mi palabra que yo no sabía de ese proceso” , dijo.

Cabe recordar que la hermana de Josué Gutiérrez sufrió la incautación de su vehículo debido a que estaba vinculado con un delito de contrabando.

“Cuando nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad, lo hacemos ceñidos en un principio de control constitucional que debe ejercer el Tribunal, que es el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, nosotros somos accionantes, no somos los que resolvemos”, indicó.

Gutiérrez consideró que “sería ilegal” si es que en el desempeño de sus funciones se aboca a un caso particular.

“Sería ilegal o por lo menos falta de ética si es que uno se aboca al conocimiento de un caso en particular. No, se están confundiendo. Acá es un tema fundamental. El defensor del Pueblo, por mandato constitucional, está en la obligación de ejercer la defensa de los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad. Entonces, yo no puedo discriminar. Yo hablo del principio de legalidad, del principio de taxatividad”, agregó

