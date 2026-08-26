JP busca con Shinno su tercera interpelación.

La bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados presentó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

La iniciativa es la tercera interpelación anunciada por la agrupación y la segunda presentada formalmente. El 14 de agosto, JP ingresó una moción contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, mientras que el 21 de agosto la diputada Analí Márquez anunció que impulsará una medida similar contra el titular del Interior, César Astudillo.

Nueva moción

La iniciativa contra Shinno lleva la firma de la diputada Svieta Fernández y tiene el respaldo de otros legisladores de JP, entre ellos Yenifer Paredes y Ernesto Zunini.

El pliego consta de 57 preguntas relacionadas, principalmente, con el incremento del precio de los combustibles, entre ellos el diésel B5 UV, así como con sus costos de importación, refinación, almacenamiento, distribución y comercialización.

Además, los legisladores cuestionan la supervisión que realiza el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre estos aspectos.

Asimismo, solicitan información sobre las coordinaciones del Minem con otras entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri), ante el impacto que el alza del transporte y los combustibles podría tener en los precios de los productos de primera necesidad.

En materia de conflictividad social, la bancada pide explicaciones sobre las medidas adoptadas por el Minem antes de los recientes bloqueos de transportistas y frente a los paros registrados en Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna.

El pliego también incluye interrogantes sobre la capacidad operativa de Petroperú y las acciones previstas por el ministerio para garantizar la continuidad de la empresa sin generar riesgos adicionales para las finanzas públicas.