Juan Burgos Oliveros, de las filas de Podemos Perú, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, señaló que el titular del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana Cavides, protege a la presidente Dina Boluarte, al no poner en agenda del pleno de este jueves la votación para que se le otorgara a su grupo de trabajo facultades para investigar el uso del vehículo presidencial, conocido como el “cofre”.

“Salhuana me ha dicho simplemente que no lo ha priorizado su vocero. Entonces, no le quiere dar la oportunidad de discutirse y la mayoría de bancadas están de acuerdo que se debe discutir”, señaló.

El parlamentario liberteño señaló que Salhuana Cavides se estaría oponiendo a que la moción en cuestión se discuta en el hemiciclo.

También consideró que Eduardo Salhuana estaría protegiendo a Dina Boluarte. “Probablemente, la protección que se le tiene que hacer a la señora Dina Boluarte Zegarra”, dijo.

“Desde el primer momento en que se presentó la moción, se negó a incluirla en la agenda. Nos ha pedido cumplir con una serie de requisitos, lo cual ha prolongado el proceso”, remarcó.

