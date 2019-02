Juan Sheput sobre Lourdes Flores: Es imprescindible que aclare sobre aporte de Odebrecht a su campaña

Síguenos en Facebook

El congresista de PPK, Juan Sheput, consideró importante que Lourdes Flores Nano haga un pronunciamiento público luego de la confirmación de un aporte de 200 mil dólares de Odebrecht para su campaña a la alcaldía de Lima de 2010.

"Políticamente es imprescindible (que de la cara) ese es un consejo que me permito dar a mis amigos del PPC. Hay cosas que son necesarias aclarar. No basta con decir que esto no es delito. Para que se evite esta ola especulativa, más aún viviendo de una lideresa tan importante", subrayó.

"Confío en su honestidad"

Luego, el oficialista dijo confiar en la honestidad de la también excandidata presidencial porque es una persona que siempre la ha visto trabajar.

"Yo confío en su honestidad. La conozco desde hace muchos años y siempre la he visto trabajando. Los corruptos no trabajan, no se desloman. Lourdes Flores permanentemente está trabajando", enfatizó.

Posteriormente, Sheput destacó la importancia del pronunciamiento de la lideresa del PPC sobre la manifestación del exfuncionario de Odebrecht ante los fiscales del caso Lava Jato, porque podrían ser "declaraciones selectivas".

"Entre lo que digan los brasileños y Lourdes, prefiero esperar sus declaraciones con calma. No olvidemos que en estos casos puede haber delaciones selectivas, porque ellos están indicando una delación con un tipo de prioridad", remarcó.

Cabe mencionar que el exgerente general y director de Relaciones Institucionales de Odebrecht en el Perú, Raymundo Trindade Serra, confirmó ante los fiscales del Equipo Especial para el caso Lava Jato, que la constructora aportó 200 mil dólares a la campaña a la alcaldía de Lima de Flores Nano en el 2010.