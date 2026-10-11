El ministro de Trabajo, Juan Sheput, aseguró que el gabinete ministerial se encuentra consolidado y expresó su respaldo al titular del Interior, César Astudillo. Asimismo, reafirmó la posición del Poder Ejecutivo, en concordancia con lo señalado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Sus declaraciones se produjeron durante el debate sobre la solicitud de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

El representante del Ejecutivo minimizó las críticas políticas generadas por las recientes declaraciones de la presidenta sobre la oposición. Al respecto, Juan Sheput señaló que los cuestionamientos obedecen a una posición inflexible frente al pedido de delegación de facultades legislativas, rechazada sin una evaluación previa.

La solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo tiene como objetivo aplicar medidas urgentes para enfrentar la inseguridad ciudadana en el país. Según fuentes oficiales, el gabinete ministerial espera que el Congreso analice los fundamentos técnicos expuestos por los ministros de Estado.

Sheput expresó su confianza en que los integrantes de la cámara alta reflexionen sobre la solicitud de facultades legislativas presentada por el Gobierno. Según indicó, el debate parlamentario debe permitir que el Ejecutivo obtenga mayores atribuciones legales para enfrentar la criminalidad en el país.

En cuanto a las declaraciones de la mandataria Fujimori, Sheput consideró que se trató de un dicho popular que no debería interpretarse de manera extrema. En ese sentido, señaló que las críticas de la oposición no toman en cuenta el contexto del pedido de facultades impulsado por el sector Interior. El ministro añadió que los representantes del Ejecutivo seguirán participando en las comisiones del Congreso para sustentar sus iniciativas legislativas.