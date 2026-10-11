El ministro del Interior, César Augusto Astudillo, presentó cuatro propuestas legislativas ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado de la República, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado.

Durante su exposición, realizada en el marco del debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) solicitó modificaciones normativas relacionadas con la tenencia de armas, los procedimientos migratorios, la investigación de extorsiones y las atribuciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las iniciativas fueron sustentadas durante la sesión del sábado 10 de octubre de 2026. El debate parlamentario aborda la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S, que incluye materias de seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño.

Mininter propone limitar la cantidad de armas de caza, deportivas y de colección

Una de las principales propuestas de Astudillo consiste en modificar la legislación sobre armas de fuego para evitar que una persona pueda mantener cantidades ilimitadas de armamento registrado bajo las categorías de caza, deportivas y de colección.

El ministro precisó que la iniciativa no busca prohibir la tenencia legal de armas para uso personal, sino establecer controles que impidan que determinadas modalidades de adquisición e importación sean aprovechadas para abastecer a organizaciones criminales.

Como parte de su argumentación, advirtió que algunas armas registradas como carabinas pueden emplear munición de guerra e incluso ser modificadas para efectuar disparos en ráfaga.

Astudillo mencionó el caso de La Pampa, en Madre de Dios, donde grupos vinculados a la minería ilegal habrían utilizado este tipo de armamento. Según su exposición, un enfrentamiento en la zona dejó un suboficial de la PNP fallecido y otro gravemente herido.

Expulsión de extranjeros: ministro solicita ampliar el plazo a 48 horas

El segundo planteamiento está relacionado con la expulsión administrativa de ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular.

Astudillo propuso ampliar a 48 horas el plazo correspondiente para que las autoridades puedan completar los procedimientos legales necesarios antes de ejecutar una expulsión.

Como ejemplo, mencionó una intervención realizada en Trujillo, durante la cual se intervino a 200 personas, pero solo se logró concretar 49 expulsiones dentro del tiempo disponible.

El ministro subrayó que permanecer en situación migratoria irregular constituye una infracción administrativa y no un delito. Por ello, solicitó revisar los procedimientos para hacerlos más eficaces dentro del marco legal.

La propuesta deberá ser evaluada por el Senado y no representa, por el momento, una modificación aprobada de la normativa migratoria.

Gobierno busca reforzar la geolocalización y el bloqueo de chips contra la extorsión

La tercera iniciativa busca ampliar las herramientas tecnológicas disponibles para investigar delitos de extorsión, especialmente aquellos cometidos mediante llamadas telefónicas y plataformas digitales.

El titular del Interior sostuvo que incrementar el número de policías debe ir acompañado de equipamiento y tecnología que permitan rastrear operaciones relacionadas con el cobro de cupos e identificar a los responsables de estas actividades delictivas.

Entre los mecanismos planteados figuran el fortalecimiento de la geolocalización, la coordinación con empresas y plataformas tecnológicas y la aplicación de medidas destinadas a impedir el uso de líneas telefónicas irregulares.

También propuso avanzar en herramientas que permitan investigar extorsiones realizadas mediante aplicaciones de mensajería y mejorar los mecanismos de bloqueo de chips utilizados en actividades ilícitas.

Estas medidas forman parte de las propuestas presentadas para su evaluación legislativa; su implementación dependerá del contenido de las normas que eventualmente se aprueben.

PNP podría ampliar sus facultades para intervenir en puertos

El cuarto planteamiento del ministro Astudillo está orientado a facilitar las intervenciones de la Policía Nacional en espacios relacionados con actividades de alto riesgo criminal, entre ellos los puertos.

Según explicó, determinadas restricciones legales pueden limitar la actuación policial incluso cuando existen indicios o información sobre posibles cargamentos de drogas.

En ese sentido, pidió revisar el marco normativo para fortalecer la capacidad operativa de la PNP frente al narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, respetando los procedimientos que correspondan.

El ministro sostuvo que estas modificaciones permitirían mejorar las acciones preventivas y de investigación contra organizaciones criminales que utilizan la infraestructura logística para desarrollar actividades ilícitas.

Senado continuará debate sobre facultades legislativas

La Comisión de Constitución del Senado, presidida por el senador Carlos Mesía Ramírez, continuará con el análisis del pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la información oficial del Congreso, la sesión se reanudará el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m., para continuar con la evaluación de las propuestas del Ejecutivo.