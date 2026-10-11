La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó este domingo su solidaridad con el papa León XIV, después de que el pontífice anunciara que será sometido a una operación para extirparle un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial.

La mandataria transmitió sus deseos de pronta recuperación en nombre del pueblo peruano y destacó los vínculos de afecto que unen al pontífice con el Perú.

El mensaje se conoció luego de que León XIV informara, durante el rezo del Ángelus dominical, que los médicos recomendaron una intervención quirúrgica para retirar el nódulo.

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¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre la salud del papa León XIV?

La presidenta manifestó su respaldo al Santo Padre ante el procedimiento médico que deberá afrontar en los próximos días.

“Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a su santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente”, señaló Fujimori.

La jefa de Estado también expresó su deseo de que el pontífice pueda recuperarse y mantener sus actividades pastorales.

Asimismo, sostuvo que las oraciones de los peruanos acompañan a León XIV, con la expectativa de recibirlo próximamente en el país.

Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente. Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros. Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia. Que, a través de nuestro Señor de los Milagros, se canalicen todas las oraciones del pueblo peruano por la salud de nuestro querido Papa. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 11, 2026

Presidenta pide por la recuperación del pontífice

En su pronunciamiento, Fujimori hizo referencia al Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de devoción católica en el Perú.

“Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia”, expresó.

La mandataria agregó que espera que, a través del Señor de los Milagros, se canalicen las oraciones de los fieles peruanos por la salud del papa.

Sus declaraciones se producen en un contexto de expectativa por la evolución médica de León XIV y por sus próximas actividades internacionales.

Keiko Fujimori participa en misa en el Santuario de Las Nazarenas

Este domingo, la presidenta participó en una misa por la Nación celebrada en el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en el centro de Lima.

Durante la ceremonia religiosa también se incluyeron oraciones por la salud del papa León XIV.

El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, saludó la presencia de la mandataria y de las autoridades que asistieron a la celebración.

El Santuario de Las Nazarenas es uno de los principales espacios de devoción al Señor de los Milagros, cuya festividad congrega cada octubre a numerosos fieles en la capital peruana.

¿Qué anunció el papa León XIV sobre su operación?

Durante el Ángelus de este domingo 11 de octubre, el papa León XIV, máxima autoridad de la Iglesia católica, comunicó que los médicos detectaron un nódulo en uno de sus pulmones.

Según explicó el pontífice, el hallazgo se produjo en una etapa “muy inicial y bien localizado”.

León XIV indicó que, después de evaluar su situación, los profesionales médicos consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica.

Los médicos que lo han tratado “consideran oportuno intervenir”, señaló el Santo Padre, quien confirmó que decidió seguir esa recomendación.

La operación está prevista para los próximos días, aunque el material difundido no precisa una fecha exacta.

El anuncio no establece un diagnóstico de cáncer ni detalla la naturaleza del nódulo, por lo que no corresponde atribuirle una enfermedad específica.

¿Qué pasará con la visita del papa León XIV al Perú?

El pontífice tiene prevista una visita al Perú como parte de una gira sudamericana anunciada para noviembre de 2026.

El viaje contempla actividades en Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre, según la programación difundida previamente.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye un anuncio de cancelación o modificación de esa agenda.

La realización de las actividades previstas dependerá de la evolución médica del pontífice y de las decisiones que comunique oficialmente la Santa Sede.

León XIV mantiene una relación cercana con el Perú, país donde desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de asumir el pontificado.