La presidenta condenó los ataques verbales contra el ministro del Interior, César Astudillo, durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado, y le expresó su total respaldo durante la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado.

Exhortación

La mandataria calificó como lamentables los hechos y agradeció al titular del sector por su actuación.

“Le expreso mi total respaldo y gratitud a él por su valentía. Ministro, los perros ladran. Eso es una señal de que estamos avanzando”, manifestó.

Fujimori también agradeció a los senadores de Fuerza Popular y de otras agrupaciones que respaldaron al ministro.

“Contra la violencia, los peruanos nos unimos”, sostuvo.

En su discurso, la jefa de Estado vinculó el incidente parlamentario con la lucha contra la delincuencia y afirmó que el país atraviesa un “momento de definición”, tras cuestionar la actuación de gobiernos anteriores frente a la inseguridad ciudadana.

“Hoy no solamente contamos con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino también con la decisión política del Poder Ejecutivo”, señaló.

Además, pidió la colaboración del sector privado y de organizaciones vinculadas a las telecomunicaciones, el sistema financiero y el sistema de justicia para enfrentar el crimen organizado.

La mandataria también dirigió un mensaje al Congreso e instó a sus integrantes a definir su posición frente a la violencia.

“Es momento de definiciones y tenemos que saber de qué lado están y el pueblo peruano nos juzgará”, concluyó.

Seguridad

En paralelo, el Comando Unificado, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, presentó resultados de operativos contra el crimen organizado en diversas regiones.

En Trujillo se detuvo a 13 requisitoriados y se incautaron $42,790, mientras que en Madre de Dios fue capturado alias “Leo”, a quien se le decomisó armamento de guerra, municiones y S/73,800.