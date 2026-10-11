El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento o archivo total del proceso penal seguido contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, por el denominado caso Antalsis.
Cabe precisar que el requerimiento también comprende al empresario Martín Belaunde Lossio y a otras 25 personas investigadas en esta causa por presuntos actos de corrupción.
De acuerdo a RPP, el pedido fue presentado ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala, quien programó para el jueves 5 de noviembre, a las 3 p. m., una audiencia virtual e inaplazable para evaluar la solicitud fiscal.
Las partes procesales dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar sus observaciones, formular oposición o solicitar diligencias de investigación adicionales.
El pasado 10 de abril, el magistrado ya había dispuesto el archivo del delito de colusión agravada atribuido a Cerrón, al declarar fundado el requerimiento fiscal por insuficiencia de sospechas. Sin embargo, determinó que el dirigente político continuara vinculado al proceso en el ámbito civil, ante la posibilidad de que se establezca el pago de una reparación al Estado. Esta decisión fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.
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