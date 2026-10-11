La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, reafirmó este domingo que su Gobierno mantendrá las acciones contra la criminalidad y la delincuencia, en el marco de la implementación del Comando Unificado, integrado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió un mensaje acompañado de un video sobre la presentación de los primeros resultados de esta estrategia de seguridad, realizada en el Cuartel General del Ejército, en Lima.

Fujimori sostuvo que el Ejecutivo buscará recuperar la tranquilidad de la población mediante acciones coordinadas entre las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa nacional.

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre la lucha contra la delincuencia?

En su publicación, la jefa de Estado afirmó que el país atraviesa momentos de tensión y planteó una posición frente a la violencia y la inseguridad.

“Son momentos de tensión. Es momento de dejar claro de qué lado estamos: de la violencia o de la paz; de los agresores o de las víctimas; del Movadef y Sendero Luminoso o de nuestras Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar”, expresó.

La mandataria también reiteró el compromiso de su administración con la seguridad ciudadana.

“Este Gobierno está del lado de los peruanos que quieren vivir en paz y actuará con firmeza para devolverles la tranquilidad que merecen”, agregó.

Las declaraciones se producen después de la presentación de los primeros resultados del Comando Unificado, cuya creación fue anunciada por el Ejecutivo el 7 de octubre.

SON MOMENTOS DE DEFINICIÓN. Es momento de dejar claro de qué lado estamos: de la violencia o de la paz; de los agresores o de las víctimas; del Movadef y Sendero Luminoso o de nuestras Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar. Este Gobierno está del lado de los peruanos que quieren vivir en paz y actuará con firmeza para devolverles la tranquilidad que merecen. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 11, 2026

¿Qué es el Comando Unificado de la PNP y las Fuerzas Armadas?

El Comando Unificado es una estrategia anunciada por el Gobierno peruano para articular las capacidades operativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en acciones contra el crimen organizado.

Durante su presentación, Fujimori explicó que se establecería un centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército para coordinar las intervenciones.

La iniciativa contempla el despliegue de personal policial y militar, así como la coordinación de operaciones en distintas zonas del país.

Según información oficial difundida el 10 de octubre, la presidenta señaló que la estrategia comprende 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Comando Unificado reporta capturas e incautaciones en seis regiones

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general Fredy López Mendoza, informó que las primeras intervenciones permitieron capturar a presuntos cabecillas de organizaciones delictivas, desarticular bandas e incautar armas y bienes presuntamente utilizados para cometer delitos.

De acuerdo con el balance presentado, las operaciones se realizaron en La Libertad, Piura, Madre de Dios, Puno, Lima y Callao.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la coordinación entre las instituciones participantes del Comando Unificado.

No obstante, la información proporcionada no detalla el número total de detenidos, las bandas intervenidas ni la cantidad de armas incautadas. Esos datos serán necesarios para evaluar el alcance de los operativos.

Gobierno anuncia continuidad de las operaciones contra el crimen

Durante la presentación de resultados realizada el sábado 10 de octubre, Fujimori sostuvo que la estrategia de seguridad continuará y que las autoridades informarán periódicamente sobre sus avances.

La mandataria describió la decisión de enfrentar la criminalidad mediante el Comando Unificado como una medida que su Gobierno considera irreversible.

El Ejecutivo ha presentado esta iniciativa como una respuesta a los problemas de inseguridad y crimen organizado que afectan a distintas regiones del país.

La evaluación de sus resultados dependerá de los reportes oficiales posteriores, así como de indicadores verificables sobre intervenciones, investigaciones, detenciones y evolución de los delitos.