Un reportaje de Cuarto Poder mostró el departamento en el que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva presuntamente habría recibido los S/ 100.000 del empresario Zamir Villaverde de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata.

El dominical detalla que Silva se habría instalado en octubre del año pasado en el piso 11 del edificio ubicado en jirón Pablo Bermúdez 143, límite entre Jesús María, Lince y el Cercado de Lima. Es allí donde presuntamente Villaverde llegó el 4 de noviembre de 2021 a darle dicha suma de dinero en una maleta, tal y como lo consigna un audio corroborado por la Fiscalía.

Tal y como mostraron las imágenes, dicho recinto cuenta una área de recepción que aún conserva unos muebles negros, una espaciosa sala con espejos laterales y dos salones para reuniones donde aún hay mesas y sillas que se usaron, tres amplios dormitorios y tiene una terraza que deja ver la avenida Arenales y el Parque de las Aguas.

Al comunicarse con los dueños del edificio en el que se encuentra este departamento, Carmen Beatriz Gallardo Mulatillo y Marco Antonio García Romero, ambos negaron haberle alquilado dicho inmueble al exmiembro del gabinete ministerial.

Sin embargo, Anatoly Renán Bedriñana Córdova, quien fue jefe de gabinete de asesores del MTC, reveló que en una ocasión Silva Villegas le pidió que le llevara unos documentos a la mencionada dirección en la que se ubica el edificio.

Audio de Silva y Villaverde

Recientemente se confirmó la autenticidad del audio que difundió Willax, donde se escucha a Zamir Villaverde mencionar sobre la entrega de dinero de una maleta a Juan Silva, según un documento del Ministerio Público al que tuvo acceso El Comercio.

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de que se abre una maleta), cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, dice Villaverde a un interlocutor que sería Silva Villegas.

“No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agrega el empresario. El ministro respondió escuetamente: “Sí, sí claro”.