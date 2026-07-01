El exalcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor García, falleció la noche de este martes a los 72 años. La noticia fue confirmada en las últimas horas y generó mensajes de condolencias desde distintas instituciones vinculadas a la región chalaca.

Hasta el momento, ni la familia ni las autoridades han informado oficialmente las causas de su muerte. De manera preliminar, trascendió que el exburgomaestre habría presentado complicaciones de salud antes de fallecer.

Consejo Regional confirmó el fallecimiento

El Consejo Regional del Callao difundió un pronunciamiento para expresar su pesar por la muerte de la exautoridad. El mensaje fue publicado en sus redes sociales y estuvo acompañado de condolencias dirigidas a sus familiares y allegados.

“La Secretaría del Consejo Regional del Callao, los consejeros regionales y el personal administrativo expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Sotomayor, exalcalde de la Municipalidad Provincial del Callao y de Bellavista”, se lee en el comunicado.

#Condolencias | La Secretaría del Consejo Regional del Callao, los consejeros regionales y el personal administrativo expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Sotomayor, exalcalde de la Municipalidad Provincial del Callao y de Bellavista. pic.twitter.com/E1jIoSyhU5 — Consejo Regional Callao (@CallaoConsejo) July 1, 2026

Familia aún no detalla las causas de su fallecimiento

En las próximas horas se espera que la familia brinde detalles sobre las ceremonias de despedida y las exequias del exalcalde. Hasta ahora no se ha difundido información oficial sobre el lugar ni la fecha de los actos fúnebres.

Diversos medios locales confirmaron el fallecimiento durante la noche del martes. Sin embargo, aún no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su deceso.

El exburgomaestre fue una de las figuras políticas más conocidas del Callao y desarrolló una extensa carrera en la gestión pública. Su paso por la Municipalidad Provincial del Callao y por la comuna de Bellavista lo convirtió en un actor relevante de la vida política chalaca durante las últimas décadas.