Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, calificó de ‘lamentable’ que el exfiscal José Domingo Pérez asuma la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, afirmando que la decisión evidencia, a su juicio, una persecución política contra la lideresa de su partido, Keiko Fujimori.

La parlamentaria afirmó que la participación de José Domingo Pérez en el equipo de defensa de Castillo no solo responde a su labor profesional, sino que también demuestra una afinidad ideológica con el exmandatario.

De acuerdo con la legisladora, esta cercanía justificaría las actuaciones previas del entonces fiscal en los casos relacionados con el fujimorismo.

“Podemos resumir de esa decisión que ha tomado es que él siempre ha tenido una ideología contraria al fujimorismo y por eso él fue utilizado para la persecución contra Keiko Fujimori”, declaró Juárez a RPP.

“Escucharlo, señalar que se suma a un proyecto político quiere decir que no solamente asume la defensa como abogado, que tendría toda la libertad de hacerlo, sino también que piensa como él, que cree en lo mismo y que además piensa que el golpista no debe estar en la cárcel”, agregó.

“La verdad es que es lamentable que esto ocurra con este señor”, concluyó.

Exfiscal José Domingo Pérez defenderá a Pedro Castillo en proceso por golpe de Estado

El exfiscal José Domingo Pérez Gómez asumió este lunes por la tarde la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien cumple condena por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La designación se produce semanas después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

El anuncio fue realizado por el propio Pérez mediante un video difundido en redes sociales y posteriormente formalizado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, que se encuentra injustamente recluido en este penal”, informó.

Asimismo, hizo referencia a la percepción de algunos especialistas sobre el caso. En esa línea, sostuvo que el proceso ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico internacional.

“El proceso penal contra Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales”, indicó.