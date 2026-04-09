El expresidente Pedro Castillo protagonizó un incidente durante una audiencia judicial al intentar hacer proselitismo político y promocionar el partido Juntos por el Perú del candidato presidencial Roberto Sánchez.

Su accionar tuvo como consecuencia un llamado de atención de parte del juez Juan Carlos Checkley, quien lo interrumpió y silencio su audio, porque desvió el proceso judicial para temas ajenos.

“Usted puede tener preso a una persona, pero no a una voluntad popular, donde el pueblo necesita una verdadera justicia. Esto va a cambiar, señor juez, cuando el domingo 12 de abril el pueblo peruano haga una elección correcta, marcando el símbolo de (...)”, dijo el exmandatario.

“Ya está haciendo temas políticos”, lo reprendió Checkley.