La audiencia de juicio oral seguida contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita fue suspendida luego de que su defensa presentara dos pedidos ante el Poder Judicial. La decisión dejó en pausa el proceso mientras el juzgado evalúa los recursos planteados por los abogados del mandatario.

El caso está relacionado con una investigación por el presunto manejo irregular de recursos del Colegio de Abogados de Lambayeque. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido cuando Balcázar se desempeñaba como decano de dicha institución.

¿Por qué fue suspendido el juicio?

William Tantajulca, abogado del Colegio de Abogados de Lambayeque, informó que la defensa del jefe de Estado solicitó la prescripción de la acción civil. Además, pidió la suspensión del proceso penal argumentando la investidura presidencial que actualmente ejerce José María Balcázar.

De acuerdo con la parte agraviada, ambos requerimientos deberán ser analizados por el órgano jurisdiccional antes de continuar con el juicio. La resolución que adopte el juzgado determinará si el proceso puede reanudarse o si corresponde atender alguno de los pedidos formulados por la defensa.

¿Qué sigue ahora?

El abogado explicó que será el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo el encargado de fijar una nueva fecha para la audiencia. La convocatoria se realizará una vez que el magistrado evalúe las solicitudes presentadas por la defensa del mandatario.

En la próxima diligencia deberán participar nuevamente la representación del Colegio de Abogados de Lambayeque y los abogados del presidente. El proceso continuará conforme a la decisión que adopte el juez respecto a los recursos pendientes.

La investigación contra José María Balcázar se refiere a hechos que habrían ocurrido en 2019, cuando ejercía como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. La Fiscalía le atribuye el presunto delito de apropiación ilícita por permitir que dinero de la institución fuera depositado en sus cuentas personales.