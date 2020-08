Julio Guzmán, líder de Partido Morado, participó este miércoles de una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y señaló que compartió ideas sobre cómo ayudar a la población vulnerable afectada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Hemos tratado de invertir todo el tiempo en darle ideas [al primer ministro] de cómo podemos ayudar a los más vulnerables”, afirmó a Canal N.

Asimismo, Guzmán sostuvo que existe “buena voluntad” para hacer las cosas y consideró que hace “falta” gestión de parte del gobierno.

“Esto es consecuencia de todo un pasado donde el país no se ha preocupado de las cosas básicas como la salud, educación, infraestructura, pero sin duda, acá lo que tenemos es la buena voluntad de hacer las cosas y recursos que existen, pero lo que falta es gestión”, dijo.

El líder del Partido Morado indicó que también se le hizo llegar al primer ministro la importancia del “sentido de urgencia”.

“Yo lo he dicho varias veces, me parece que debería haber un sentido de urgencia mayor, estamos en estado de guerra y a veces percibo que no existe esa percepción. Recalco en la empatía, esto no solo ha sido un shock económico sino también un shock emocional, la gente siente que no está protegida, hay desesperanza, entonces, tenemos que dar no solo un mensaje político sino también llegar a la gente que más lo necesita”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO:

Conoce todos los pasos para tramitar tus antecedentes policiales vía online

Conoce todos los pasos para tramitar tus antecedentes policiales vía online