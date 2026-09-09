La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado aprobó el informe que plantea la ratificación de Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). La decisión se adoptó con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención, durante una sesión en la que participaron 12 senadores.

La reunión estuvo dirigida por el senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana. Con el respaldo obtenido, el documento continuará con la siguiente etapa del procedimiento parlamentario antes de definir la permanencia de Velarde.

🔵 Desde el Senado, avanzamos con importantes acuerdos en la Comisión de Procedimientos Especiales.



Respaldamos la propuesta del Poder Ejecutivo para la continuidad de Julio Velarde Flores como presidente del BCRP, que será tratada posteriormente por el Pleno del Senado. pic.twitter.com/gaFMxS8m1A — Milagros Jáuregui de Aguayo (@MJAguayo63) September 8, 2026





Informe pasará al pleno

El informe aprobado será enviado al pleno del Senado, donde deberá ser debatido y sometido a votación. Esta instancia tendrá la responsabilidad de determinar si el economista continuará al frente del organismo encargado de conducir la política monetaria del país.

Velarde acudió la semana pasada ante la Comisión de Procedimientos Especiales para responder las consultas de los parlamentarios. Durante esa presentación abordó la situación de la economía peruana y las prioridades que considera necesarias dentro de la política monetaria.

El Poder Ejecutivo formalizó el pasado 21 de agosto la designación de Velarde para ejercer un nuevo periodo de cinco años. De concretarse su ratificación parlamentaria, permanecería en la presidencia del BCR hasta el año 2031.

Aunque el Ejecutivo ya oficializó su nombramiento, el procedimiento establece que el Senado debe pronunciarse sobre su continuidad. Por ello, la decisión adoptada por la comisión constituye una recomendación que todavía deberá ser evaluada por el pleno.

La Cámara de Senadores está conformada por 60 parlamentarios, por lo que Velarde requiere 31 votos para conseguir la ratificación. El pleno ha sido convocado para este miércoles 9 de septiembre a las 3:00 de la tarde, sesión en la que podría abordarse su continuidad al frente del BCR.