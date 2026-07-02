El crédito suplementario planteado por el Ejecutivo abrió un debate sobre el manejo del presupuesto público en la etapa final del gobierno interino de José María Balcázar.

La propuesta busca inyectar 9 mil millones de soles al presupuesto del Estado para financiar obras, servicios públicos y otras medidas durante el 2026, entre ellas el pago de beneficios a los trabajadores del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

Presión

El excandidato presidencial Roberto Sánchez llegó a Palacio de Gobierno junto a su nueva bancada de Juntos por el Perú, entre ellos el senador electo José Castillo, hermano del golpista Pedro Castillo; y la diputada electa Yenifer Paredes, cuñada del exmandatario.

“Solicitamos formalmente una reunión para tratar sobre la agenda única del crédito suplementario”, declaró Sánchez a la prensa a su salida.

El congresista añadió una comparación sobre la magnitud del monto y agregó que “son nueve mil millones de soles. Realmente, en los últimos cinco años no se ha planteado un crédito suplementario de esa magnitud”.

Lo que Sánchez busca es que ese tema sea visto por el próximo Congreso, donde tiene 32 diputados y 14 senadores. Es decir, tener un mayor peso en el destino de los recursos.

Fondo. La Comisión de Presupuesto aprobó su dictamen el pasado martes, 18 días después de ser presentado el proyecto de ley.

El paquete se divide en dos partes: La primera destina 4,160 millones de soles a un crédito suplementario en general; y la segunda habilita 5,436 millones más en canon y regalías para regiones y municipios.

El Consejo Fiscal lleva meses insistiendo en el riesgo de aprobar normas sin fuentes claras de financiamiento.