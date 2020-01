Juramentación de Falconí y Zavala queda en suspenso

Escrito por Sofía López y Óscar Cornetero

La tan esperada juramentación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se realizó en medio de una serie de hechos que -durante un momento- hicieron pensar que el acto protocolar sería suspendido totalmente debido a los cuestionamientos contra Marco Tulio Falconí y Maria Zavala Valladares.

Es así que de los siete miembros que fueron presentados oficialmente, el pasado 30 de diciembre, como flamantes ganadores del concurso, cinco consiguieron juramentar al cargo.

Ellos son Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Tello, Imelda Tumialán y Antonio de la Haza. La juramentación pendiente es la de Marco Falconí y María Zavala.

CÓNCLAVE. El acto de juramentación que inicialmente estaba programado para las 12:00 p.m sufrió retraso a raíz de la reunión de emergencia que sostuvieron los integrantes de la mencionada comisión en la Defensoría del Pueblo.

El cónclave inició a las 9:30 a.m. y contó con la presencia de Walter Gutiérrez; el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; el contralor de la República, Nelson Shack; la recién elegida presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma; el representante de las universidades públicas, Jorge Alva; el de las universidades privadas, Antonio Abruña y la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

La reunión que duró más de dos horas se realizó en estricto privado. El punto más debatido fueron las comunicaciones con el exjuez supremo César Hinostroza.

¿Cómo determinar si las llamadas tenían o no algún contenido ilícito si no hay acceso a los mismos? Fuentes presentes en el encuentro comentaron a Correo que uno de los miembros propuso la “prueba del polígrafo”, así se podría consultar a Falconí y Zavala sobre el verdadero contenido y relación con el cuestionado Hinostroza; sin embargo, la sugerencia no recibió respaldo.Como se recuerda, en enero del año pasado, fue el contralor Nelson Shack quien planteó que los aspirantes a la JNJ deberían pasar por varias evaluaciones, incluida una prueba del polígrafo, “sino simplemente que no postulen”.

Otra de las propuestas fue juramentar a Falconí y Zavala, pero que posteriormente los miembros se autoregulen usando sus propios mecanismos o a través de algún proceso disciplinario, a fin de verificar si habían o no cometido algún ilícito.

En tanto, Marianella Ledesma, pidió que se publiquen las actas sobre las puntuaciones de cada integrante de la JNJ, pero su iniciativa fue rechazada debido a que, según se dijo, “faltaban firmas” y aún el material no estaba redactado.Ella se retiró incómoda de la sesión porque era de la idea de no juramentar a ningún miembro electo hasta solucionar los cuestionamientos.

Culminada la reunión, los representantes de la comisión especial salieron sin brindar declaraciones a la prensa dirigiéndose al distrito de San Borja para cumplir con el acto protocolar.

Un punto para añadir en la sesión de mañana será el pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien citó para el próximo 30 de enero a Marco Falconí, para rendir su testimonio en calidad de testigo en la investigación que se le sigue al expresidente Alejandro Toledo por recibir sobornos de Odebrecht para que se le adjudique la obra Interoceánica Sur, tramos 2 y 3; además por recibir 700 mil dólares en aportes a su campaña presidencial en el año 2011.

Juramentación de Falconí y Zavala queda en suspenso

JURAMENTACIÓN. Al promediar la 1:00 p.m. los cinco magistrados juramentaron al cargo ante Walter Gutiérrez.

Precisamente, el defensor del Pueblo, dio algunos alcances del proceso seleccionador.

“No ha sido fácil llegar hasta aquí porque hemos tenido que caminar con una serie de limitaciones, de adversidades y ausencias que hacía complicado llegar a este punto pero, finalmente, hemos llegado”, manifestó.

Precisó que los cinco magistrados son íntegros, que gozan de “una gran trayectoria y de gran solvencia profesional” para dar seguridad y satisfacción para iniciar la reforma de justicia.

Quien no estuvo presente en este acto, además de Ledesma, fue Zoraida Ávalos. A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que la fiscal no estuvo presente por razones de transparencia porque se debió publicar previamente las actas de asignación de calificación de los postulantes por parte de cada integrante de la comisión y que también se debió absolver los cuestionamientos hacia Falconí y Zavala.

MEDIDAS.Armando Canchanya, vocero de la comisión especial, dio lectura a un breve pronunciamiento al término de la juramentación y anunció que se solicitará información al Ministerio Público sobre las comunicaciones telefónicas entre el exjuez César Hinotroza conFalconí y Zavala.

“La comisión acordó convocar a la sesión de este miércoles para que expliquen la naturaleza de estas comunicaciones”, señaló.

Sobre el bono del 10% otorgado a Falconí por ser licenciado en las Fuerzas Armadas, señaló que se oficiará a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), con la finalidad de que “puedan emitir un informe definitivo y concluyente”.

Por último, anunció que convocarán a Abraham Siles (suplente de la JNJ) para que pueda explicar lo dicho en un medio de comunicación por el representante de una institución sobre un supuesto patrocinio de su candidatura.

“La comisión especial señala que los candidatos deben estar exentos de patrocinio alguno durante este proceso”, refirió Canchanya.

Entre tanto, José Luis Lecaros (Poder Judicial), sostuvo que pedirán información a la Fiscalía sobre los audios y si esta no existe, escucharán las explicaciones que otorguen Falconí y Zavala. “Está en suspenso su juramentación”, comentó.

Por último, resaltó que no todo el que habla con Hinostroza está descalificado. “Hay que ver qué tipo de llamadas son (...), yo creo que en esta semana, definitivamente, se decide (el caso)”, concluyó.

Quien también se pronunció sobre la situación de Falconí y Zavala fue Aldo Vásquez. “Ese es un tema que le compete a la comisión especial, no a la Junta Nacional de Justicia”, precisó.

Consultado sobre las prioridades que deberá abordar su institución, dijo que eso será materia de evaluación.