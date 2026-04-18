La permanencia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendría los días contados.

Tras nuevas denuncias en su contra, sobre la pérdida de material electoral, la investigación que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría derivar en una medida cautelar: su suspensión preventiva en el cargo.

Constitucionalistas consultados por Correo coinciden en que la JNJ no solo está facultada para tomar dicha decisión, sino que la medida sería la más idónea de cara a la segunda vuelta.

En curso

La investigación preliminar a Corvetto se inició el lunes 13 de abril. La resolución que da inicio a este proceso, a la que accedió este Diario, le atribuye dos imputaciones.

Estas son: “1) la falta de instalación de mesas de sufragio, lo que habría impedido que electores ejerzan su derecho al sufragio, y 2) los retrasos generalizados en la instalación de mesas de sufragio, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retiren sin poder emitir su voto”.

En el mismo documento, en el que se consigna a Gino Ríos como miembro instructor, se otorgan diez días hábiles a Corvetto para que presente sus descargos. Tras esta presentación, Ríos Patio ya puede formular una propuesta de suspensión que, eventualmente, deberá debatirse en el pleno de la JNJ.

La Junta informó también, en un comunicado del 14 de abril, que otras denuncias ciudadanas contra Corvetto fueron acumuladas en este proceso. Ahora, sin embargo, se suman nuevas acusaciones por actas extraviadas o halladas en la vía pública.

Urgencia

El constitucionalista Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), detalló a Correo que una potencial suspensión, por parte del pleno de la JNJ, podría darse en dos semanas.

“Con este y todos los indicios que tenemos, que van desde la ineficiencia o posibles actos de corrupción –tras la denuncia penal del procurador del JNE– , evidentemente es posible dictar una medida cautelar de suspensión. Esta medida es necesaria para salvaguardar el resto del proceso electoral”, aseveró.

En esa línea, García Toma destacó que tras la suspensión del funcionario, el trámite del proceso que decida su destitución o no seguirá su curso.

Por otro lado, el también constitucionalista Enrique Ghersi consideró que “no es necesario esperar los descargos de Corvetto para dictar una medida de suspensión”.

“Yo pensaría que la JNJ se encuentra en posición de suspenderlo en cualquier momento. Hay elementos muy graves ocurridos en los últimos días: el señor Corvetto pidió vacaciones en medio de un proceso electoral y antes de la segunda vuelta; no se presentó ayer a una citación de la Policía porque, según dijo, estaba preparando sus descargos ante la Junta; y ahora aparecen votos en la basura”, apuntó.

Tanto Ghersi como García Toma coincidieron en que, ante una eventual salida de Corvetto, su reemplazo recaería en el secretario general de la ONPE, Elar Juan Bolaños Llanos.

Finalmente, fuentes de la JNJ refirieron que al interior de la entidad se apunta a una suspensión. Esta, sin embargo, podría tomar hasta treinta días hábiles. La segunda vuelta está agendada para el 7 de junio.