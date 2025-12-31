Un nuevo revés para el Equipo Especial Lava Jato. La Corte Suprema de Justicia ordenó archivar una investigación, por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, seguida al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y a la empresaria Susana de la Puente.

El proceso aborda el aparente aporte de 300 mil dólares que la constructora Odebrecht, de acuerdo a su exdirectivo Jorge Barata, otorgó a la campaña de Alianza para el Gran Cambio en 2011.

En detalle

La Corte Suprema determinó que la Fiscalía no señaló “la acción concreta” de Susana de la Puente para “dificultar o evitar la identificación, incautación o decomiso” del dinero. Uno de los requisitos para configurarse el lavado de activos.

Si bien Barata aseguró que el monto provenía de la denominada “Caja 2”, la División de Operaciones Estructuradas usada por la empresa brasileña para el pago de coimas, la instancia judicial añadió que la Fiscalía tampoco ha esclarecido cómo es que los investigados sabían que el origen del dinero era ilícito.

La tesis fiscal apuntaba a que De la Puente, entonces miembro del comando de campaña, “debía presumir” la ilicitud debido a “las circunstancias de tiempo y modo” en el que habría sido entregado el dinero.

Esto es, “mediante sobres o maletas –tipo gimnasio– (…), de manera directa y sin recurrir al sistema financiero nacional”, en las oficinas de Odebrecht en el Perú, ubicadas en el distrito de San Isidro. Los detalles fueron brindados por Barata en su declaración al Ministerio Público.

Tras la entrega, de la Puente habría incorporado el dinero a su patrimonio en el extranjero y luego, recién desde una cuenta bancaria de otro país, lo transfirió al sistema financiero peruano a nombre de otra coinculpada.

La votación de los magistrados fue ajustada. Mientras los jueces Saúl Peña Farfán, María Altabas Kajatt y Sara Maita Dorregaray se opusieron al archivamiento, sus pares César San Martín, Manuel Lujan Túpez y Edhin Campos votaron a favor de cerrar el caso. Por ello, se convocó a la jueza Magalli Báscones, quien finalmente inclinó la balanza al archivo definitivo.