Karina Beteta presenta denuncia contra Daniel Salaverry ante Comisión de Ética

La legisladora de Fuerza Popular, Karina Beteta, denunció este viernes ante la Comisión de Ética al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por agresión verbal.

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, Salaverry habría infringido los artículos 22 y 23 del Reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentaria.

Hace unos días, Beteta anunció a la prensa que cuando le increpó al trujillano por no incluir en la agenda del Pleno el proyecto de ley sobre Agrobanco, este le dijo: “Vete a la m.... y no me jod...”. El hecho ocurrió en el mes de octubre y varios legisladores de Fuerza Popular han sido testigos, entre ellas la legisladora Úrsula Letona.