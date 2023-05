¿La denuncia contra el congresista José Arriola, por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores mediante “donaciones”, amerita que el caso sea visto de oficio en la Comisión de Ética?

En la Comisión de Ética hemos estado tomando por oficio este tipo de situaciones. Eso lo tenemos que solicitar directamente a la Comisión en pleno, cuando se pida la ampliación de agenda. Estamos evaluando todos los casos que hay. En su momento nos vamos a pronunciar como corresponde. Pero sí puedo decir que no podemos seguir aceptando que se esté malogrando la imagen del Congreso por algunas conductas que afectan la institución.

Debe someter a debate una investigación como esta...

Nosotros, primero, hacemos el trabajo como corresponde, que es la evaluación, y luego la propuesta la llevamos a la Comisión de Ética en pleno (...), y si ellos nos dicen que sí, entonces avanzamos. En el caso específico del congresista Arriola, estamos en evaluación. En caso de considerarlo pertinente, nos pronunciamos y solicitamos la ampliación de agenda para el 8 de mayo.

¿Se está evaluando discutir el tema el 8 de mayo?

Sí. Nosotros, de todas maneras, necesitamos hacer el trabajo que corresponde, porque no podemos estar poniendo situaciones en las que podrían salir afectadas otras personas. En este caso en específico, tenemos que tomar las medidas necesarias respecto a aquellas faltas éticas que cometen los congresistas. (...) Lo que te puedo asegurar es que vamos a tomar las acciones pertinentes.

Respecto al congresista Arriola, también se iba a proponer una investigación de oficio por el hallazgo de fuertes sumas de dinero en su casa.

Ese es un tema que nosotros estamos haciendo el trabajo, como corresponde, de indagación. Seguramente en este mes nos vamos a pronunciar.

¿Se ha convocado a la bancada de AP tras la denuncia del domingo













?

Como bancada no hemos tenido ninguna reunión, al menos a mí no me llamaron. Pero sí creo que, y es una posición bastante personal, ante estas situaciones, debería ponerse a un costado el congresista Arriola. Para que el trabajo que se realice sea transparente, también es una forma de brindar apertura. Tenemos que cuidar la imagen no solo de la institución, sino de la organización (política) y de la bancada.

Cuando dice dar un paso al costado, ¿a qué se refiere?

Que deje de ser vocero y que brinde todas las condiciones como para que también el trabajo sea totalmente imparcial.

Karol Paredes

Congresista.









Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria. En los comicios generales del año 2021 fue elegida congresista de Acción Popular (AP), en representación de la región San Martín con 4995 votos.