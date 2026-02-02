La congresista Kathy Ugarte, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, pidió actuar con cautela frente a los cuestionamientos contra el presidente José Jerí y ante el pedido de convocar una sesión extraordinaria del pleno para debatir una eventual vacancia presidencial.

En declaraciones a la prensa, Ugarte señaló que los recientes reportajes periodísticos sobre el mandatario no pueden ser ignorados, aunque remarcó que cualquier decisión debe tomarse tras un análisis responsable.

“No podemos tapar el sol con un dedo. Eso acarrea una crisis política, inestable, que pagamos los ciudadanos de a pie. En este aspecto hay que hacer un análisis crítico, pero tampoco puede ser sostenible. Estamos todavía evaluando y tomaremos decisiones en el momento dado”, afirmó.

Sobre la sesión extraordinaria y la vacancia

Respecto al pedido de convocar una sesión extraordinaria del pleno para debatir la moción de vacancia contra José Jerí, la parlamentaria aclaró que no ha firmado ninguna moción, al considerar que el escenario político exige mayor serenidad.

“No he firmado ninguna moción porque soy una persona más analítica. Hay situaciones en las que hay que ser más fríos, porque la política trae consecuencias y también nos trae una desestabilización tan fuerte del país”, sostuvo.

En esa línea, recordó la seguidilla de cambios presidenciales que ha atravesado el país en los últimos años.

“En cinco años, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Pedro, Dina, Jerí. Ni siquiera en una escuela a un presidente de APAFA lo vacamos así”, agregó.

A favor del debate, no de una decisión apresurada

Tras precisarse que lo solicitado es una sesión extraordinaria de debate y no una decisión inmediata, Ugarte manifestó su respaldo a que el tema sea discutido en el Parlamento, siempre que se busque esclarecer los hechos.

“Estoy de acuerdo en que se debata, porque esto se tiene que esclarecer. Por eso se ha convocado a la Comisión de Fiscalización, pero yo creo que el presidente tiene que responder a todo el país”, señaló.

Asimismo, recalcó que cualquier postura política debe ser evaluada con responsabilidad.

Finalmente, la congresista cuestionó la ausencia del presidente Jerí en la celebración por la Amistad Perú–China, evento al que el mandatario no asisitió pese a su interés por el evento y justificar una reunión con el empresario chino Zhihua Yang para presuntamente tratar los detalles de la festividad.