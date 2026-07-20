La presidenta electa, Keiko Fujimori, pidió al Gobierno reforzar la respuesta ante la emergencia generada por el sismo de magnitud 5.1 que afectó la región Junín el último sábado, y expresó su solidaridad con las familias damnificadas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:24 p.m. y su epicentro estuvo a siete kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca.

Exhortación

Mediante sus redes sociales, Fujimori lamentó las consecuencias del sismo y aseguró que acompaña a las familias afectadas por la emergencia.

“Lamento profundamente las consecuencias del sismo ocurrido en Junín. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados”, manifestó.

Asimismo, la mandataria electa saludó las acciones desplegadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) frente a la emergencia y exhortó al Gobierno a continuar con la atención en las zonas afectadas por el sismo.

Además, instó a las autoridades a reforzar la asistencia a la población damnificada, así como a adoptar las medidas necesarias para atender las consecuencias del sismo.

“Exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas”, enfatizó.

Por su parte, el senador electo de Fuerza Popular Miguel Torres también expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

“Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas por el sismo en Junín y mi solidaridad con todas las personas que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, resaltó.

Además, instó al Gobierno de José Balcázar a que “actúe con urgencia para atender a los damnificados y brindar el apoyo que requieren”.