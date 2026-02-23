La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fijó este fin de semana dos líneas rojas al nuevo jefe de Estado, José María Balcázar, elegido el jueves 19 de febrero tras la salida de José Jerí. Sus advertencias llegaron desde el norte del país, donde la lideresa fujimorista realizaba actividades proselitistas en las regiones de Tumbes y Piura.

En declaraciones al dominical Panorama, Fujimori dejó en claro que cualquier señal de injerencia sobre la política monetaria desencadenará una respuesta inmediata desde el Parlamento.

“Si es que el señor Balcázar quiere intervenir el Banco Central de Reserva, presentaremos inmediatamente una moción de censura”, dijo la candidata presidencial.

La sombra de Cuba

El otro escenario que Fuerza Popular no está dispuesto a tolerar involucra al exembajador cubano en el Perú, Carlos Zamora Rodríguez, cuya presencia en el entorno del Ejecutivo fue motivo de polémica en gestiones anteriores.

“Si es que el señor Balcázar piensa traer nuevamente al exembajador de Cuba, al señor Zamora, presentaremos una moción de censura”, añadió Fujimori.

La lideresa fujimorista subrayó que los peligros que rodean a esta nueva administración son considerables y que la responsabilidad de su partido pasa por mantener una vigilancia permanente.

“Los riesgos son enormes” y lo que le corresponde a su partido “es estar alerta y vigilantes”, sentenció.

Fujimori emitió estas declaraciones apenas veinticuatro horas después de que Balcázar asumiera la jefatura del Estado, en reemplazo de José Jerí, quien fue censurado por el Congreso luego de cuatro meses en el cargo. Ese mismo jueves 19 de febrero, el flamante mandatario recibió en Palacio de Gobierno a Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva, en una reunión que la Presidencia describió como una reafirmación del compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía.

Ese encuentro, lejos de disipar las dudas de la oposición, parece haber encendido las alarmas en Fuerza Popular. Para Fujimori, los primeros movimientos del nuevo gobierno son señales que su bancada seguirá con atención de cara a los meses que restan antes de la transferencia de poder en julio.