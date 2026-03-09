La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, advirtió que su bancada podría negarle el voto de confianza al gabinete a cargo de Denisse Miralles. Durante una entrevista en Punto Final, la candidata presidencial explicó que la decisión final no dependerá únicamente de su opinión personal. Bajo esa línea, la postura será discutida colectivamente por los congresistas de su agrupación tras escuchar el planteamiento del Ejecutivo.

La dirigente indicó que la bancada evaluará con atención la exposición que realice el gabinete en el Legislativo antes de definir su posición política. En ese contexto insistió en que el pronunciamiento final será resultado de una deliberación interna dentro de su partido.

“La decisión la tomará la bancada, ellos escucharán primero el mensaje del gabinete en el Congreso y luego se reunirán para tomar una posición”, señaló.

Cuestiona medidas dictadas ante crisis del GNV

Uno de los temas que generó mayor crítica durante la entrevista fue la propuesta del Ejecutivo de trasladar las clases a la modalidad virtual debido a la crisis de gas natural a nivel nacional. La lideresa del partido naranja consideró que esta medida no representa una respuesta adecuada frente al problema energético que atraviesa el país.

Durante la conversación se planteó que la suspensión de la presencialidad podría afectar el desarrollo del año escolar y la organización de las familias. Fujimori sostuvo que el Gobierno debería concentrarse en resolver el problema del combustible en lugar de trasladar el impacto al sistema educativo.

En ese contexto expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por el Ejecutivo. En su análisis, la educación presencial debería mantenerse como prioridad incluso en medio de la crisis.

“No estoy de acuerdo con que se pase a clases virtuales como una solución frente a la crisis del gas, porque nuevamente los estudiantes terminan siendo los más afectados y ya han perdido demasiado tiempo de aprendizaje en los últimos años”, manifestó.

Fujimori también expresó una mirada crítica sobre la gestión del gobierno y la manera en que se vienen enfrentando diversas emergencias en el país. En ese sentido, expresó su desconfianza en las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en diferentes ámbitos.

Durante el diálogo se recordó además su posición sobre las elecciones presidenciales del 2021, un tema que diferentes miembros de la agrupación política siguen denunciando hasta la actualidad.

La candidata volvió a mencionar que, desde su perspectiva, existieron irregularidades durante el pasado proceso electoral, pese a no existen pruebas concretas de un supuesto fraude.

“Nosotros seguimos creyendo que en el proceso electoral del 2021 hubo irregularidades, lo hemos dicho desde el primer momento y es una posición que mantenemos porque consideramos que hubo situaciones que debieron investigarse con mayor profundidad”, afirmó.

El gabinete encabezado por Denisse Miralles deberá presentarse ante el Congreso el próximo 18 de marzo para solicitar el voto de confianza. La decisión que adopten las distintas bancadas será clave para determinar la continuidad del equipo ministerial.