La presidenta Keiko Fujimori recordó las dificultades que, según afirmó, enfrentó durante 15 años y aseguró que continuó adelante pese a las críticas y los ataques. La mandataria hizo estas declaraciones durante una actividad relacionada con un proyecto de agua en Cieneguilla, donde destacó el esfuerzo de los dirigentes que impulsaron la iniciativa.

“Es que así somos los peruanos, ¿no? Así es, a mí también, me ha tocado 15 años, 15 años que me han insultado, me han perseguido, pero jamás me rendí”, indicó.

Durante el evento, Fujimori resaltó la importancia de garantizar el acceso al agua sin diferencias políticas y cuestionó las demoras en la ejecución de obras públicas. Además, felicitó a los responsables del proyecto por mantener sus esfuerzos hasta concretarlo.

“Para mí este proyecto es muy importante, el agua es vida, pero el agua es transparente y no tiene color político, por eso acá estamos todos juntos. Queridos dirigentes, a Pablo lo conozco hace años. Te agradezco, te felicito, eres una inspiración. Los proyectos en nuestro país no deberían demorar tanto, pero es gracias a la energía, al esfuerzo, a que nunca se rinden, que hoy estamos aquí juntos”, expresó.

La presidenta también pidió reconocer al equipo que participó en los trabajos y destacó su perseverancia. En otro momento, señaló que asume su responsabilidad con humildad y con el objetivo de atender a los sectores más necesitados.

“Y asumimos esta responsabilidad con mucha humildad, con profundo honor para servir a los más necesitados”, afirmó.