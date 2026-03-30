La candidata presidencial, Keiko Fujimori anunció que su partido, Fuerza Popular, presentará una apelación contra la multa de más de 160 mil soles impuesta por el Jurado Nacional de Elecciones. La decisión se tomó después de que el JNE ratificó la sanción por el uso indebido de fondos públicos en la campaña de la candidata presidencial.

La sanción de 33 UIT, que suma 181,500 soles, fue oficializada el sábado 28 de marzo mediante la Resolución N° 0529-2026-JNE. El ente electoral rechazó el recurso de apelación interpuesto por Martha Chávez, representante legal de Fuerza Popular, y dejó sin efecto el intento de la organización de revertir la multa.

Detalles de la multa y su impacto

El JNE dispuso que Fuerza Popular pague 181,500 soles y pierda el 10% del financiamiento público directo asignado semestralmente al partido. La sanción se considera una de las más altas impuestas por la ONPE y el JNE en el ámbito de fiscalización de gastos electorales.

La multa responde al uso de recursos públicos para la adquisición de vales de pavo, canastas navideñas, polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos y servicio de máquina 360, que no fueron declarados como gastos de funcionamiento ordinario. La organización utilizó dinero estatal en bienes de proselitismo, lo que se convierte en una infracción muy grave bajo la normativa electoral.

La resolución explica que la campaña de Keiko Fujimori utilizó financiamiento estatal para la compra de vales de pavo y canastas navideñas, que no aparecieron en los registros de gastos de funcionamiento ordinario. Estos desembolsos se consideran fuera de los fines autorizados para el uso de recursos públicos.

Además, el JNE indica que el partido adquirió artículos publicitarios como polos y tomatodos, que no están incluidos en las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. La institución señala que “específicamente, por la adquisición de vales de pavo y canastas navideñas, los cuales no estarían consignados en los gastos de funcionamiento ordinario”, la organización incurrió en una infracción de carácter grave.

Apelación y próxima movida legal

Ante este panorama, Keiko Fujimori expresó que la multa será revisada por el personero legal de Fuerza Popular, quien evaluará los términos de la apelación. La candidata prevé que el partido impugne la magnitud y la fundamentación de la sanción una vez concluido el proceso.

La lidera del partido naranja aseguró que, tras la decisión final del JNE, brindará más detalles sobre las acciones legales que seguirá su organización. Fujimori mantiene la expectativa de revertir la medida para evitar el impacto financiero y político en Fuerza Popular.