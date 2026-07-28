La presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de la política de Estado “Jóvenes con Futuro”, una estrategia orientada a promover el acceso al empleo, fortalecer la educación superior y fomentar el emprendimiento juvenil.

La propuesta fue presentada durante su primer mensaje a la Nación como uno de los ejes prioritarios de su gestión.

La mandataria señaló que uno de los principales objetivos de sus gobierno, será impulsar la inserción económica de los jóvenes, al recordar que más de 250 mil personas de entre 14 y 24 años no logran encontrar empleo.

En ese sentido, afirmó que su gobierno buscará reducir la tasa de desempleo juvenil, actualmente cercana al 10 %, a la mitad durante su administración.

Para alcanzar esa meta, Fujimori anunció la ampliación y el fortalecimiento de programas como Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y otras iniciativas de apoyo integral al emprendimiento, con el propósito de mejorar las capacidades laborales de la población juvenil y facilitar su incorporación al mercado formal.

Beca 18

Asimismo, informó que se ampliará el programa Beca 18, a fin de que un mayor número de jóvenes pueda acceder a estudios superiores y contar con mejores oportunidades de desarrollo profesional. Según explicó, la educación será una herramienta clave para impulsar la competitividad y la movilidad social.

Durante su discurso, la jefa de Estado dirigió un mensaje a los jóvenes del país, a quienes exhortó a perseverar frente a las dificultades. “Somos más fuertes de lo que pensamos, podemos más de lo que creemos; siempre podemos volver a levantarnos para volver a omenzar”, expresó.