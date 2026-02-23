La candidata al sillón presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó y responsabilizó a la bancada de Renovación Popular por la censura de José Jerí y la posterior elección de José María Balcázar que le permitió acceder a la Presidencia de la República.

En entrevista con el programa “Sin Medias Tintas”, sostuvo que dicha agrupación tuvo un rol determinante en el cambio de mando.

Keiko Fujimori rechazó que Fuerza Popular haya votado a favor de Balcázar y afirmó que su bancada actuó con disciplina. “Es falso. No hay bancada más disciplinada que la de nuestro partido” , aseguró, al descartar cualquier respaldo al congresista de Perú Libre durante la elección en el Congreso.

En ese contexto, acusó al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, de intentar desviar la atención sobre su responsabilidad política en la censura. Incluso calificó a esa agrupación como “Renovación Caviar”, al considerar que trabajó activamente para la salida de Jerí. “Ahora les diríamos Renovación Caviar”, incidió.

Finalmente, la lideresa fujimorista señaló que su contendor estaría incurriendo en “actos de desesperación y ataques infundados”, y adelantó que no responderá a nuevas declaraciones, al afirmar que no hará “el juego” a sus críticos.