En un contexto electoral ajustado, Keiko Fujimori pidió calma y el respeto del orden democrático, advirtiendo que no deben impulsarse acciones que generen inestabilidad en el país.

“Es liderar con fuerza y con energía, pero también mantener la calma y la estabilidad. No contribuir al caos”, expresó, al subrayar que los resultados electorales aún no están definidos y que la diferencia entre los postulantes es estrecha.

La lideresa fujimorista indicó que el conteo será “voto a voto” y evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos de Rafael López Aliaga, aunque rechazó de forma contundente cualquier llamado a la insurgencia.

“No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de derecho, quienes lideran partidos tienen el deber de preservar el orden”, sostuvo.

En cuanto a las fallas registradas durante la jornada electoral, Fujimori admitió que sí hubo irregularidades y recordó que su agrupación propuso medidas para mitigarlas, como ampliar el horario de votación y realizar una jornada complementaria en los locales afectados.

“Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular”, señaló.

En ese sentido, Fujimori dijo que su partido pondrá a disposición su equipo de personeros para apoyar a otras agrupaciones, incluida Renovación Popular, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“La democracia se fortalece con hechos y con datos, no con relatos”, indicó.

Fujimori señaló además que su partido ha sido perjudicado por irregularidades en procesos electorales previos y volvió a cuestionar la gestión del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Posteriormente, envió un mensaje a la ciudadanía al remarcar que la coyuntura política no debe apartar la atención de los problemas más urgentes del país, como la inseguridad ciudadana y la deficiencia en los servicios básicos.

“Hoy más que nunca se requiere responsabilidad y madurez política. No podemos generar más caos”, finalizó.