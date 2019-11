Keiko Fujimori celebra en libertad cumpleaños de su hija

Síguenos en Facebook

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pasó su primera noche en su hogar tras salir del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos la noche del último viernes, gracias a la anulación de la orden de prisión preventiva del Tribunal Constitucional (TC).

A través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial agradeció a Dios por permitirle reunirse con su familia luego de haber permanecido internada 13 meses en la cárcel por una orden del juez Richard Concepción Carhuancho en el marco del caso Cocteles.

"Doy gracias a Dios y a la vida por esta nueva oportunidad", escribió la política quien, además, subió una fotografía en la que aparece junto a los integrantes de su familia en la sala de su vivienda en Surco.

Como ha venido afirmando su esposo, Mark Vito Villanueva, para su familia era muy importante y un sueño, festejar junto a Keiko Fujimori el cumpleaños de la hija mayor Kiara.

Kiara, la hija de la lideresa, escribió el 20 de noviembre pasado, una carta a los miembros del TC a solo unos días que emita el fallo sobre el hábeas corpus presentado por Sachi Fujimori para suspender la orden de prisión preventiva. En la misiva, la menor indicó que extrañaba mucho a su madre y la necesitaba.

"No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito para que me lleve al colegio y me diga: "Te amo"", redactó.

"¿Saben ustedes lo difícil que es estar alejada de tu madre más de un año? Ya se perdió el cumpleaños (de mi hermana) y en poco tiempo se perderá mi próximo cumpleaños", agregó.

Como se recuerda, la hija mayor de Alberto Fujimori fue internada en el penal el 1 de noviembre de 2018 para que cumpla una orden de prisión preventiva por el caso Cocteles, relacionado a los presuntos irregulares aportes a la campaña presidencial de Fuerza Popular.